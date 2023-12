Maroc: Marrakech - La 2è édition des 'Morocco Awards' célèbre les Marocains mobilisés pour venir en aide aux victimes du séisme d'Al Haouz

Marrakech — La 2è édition des « Morocco Awards », manifestation placée sous le signe de « Tameghrabit » organisée, vendredi au Centre des Conférences de l'Université Cadi Ayyad à Marrakech, a célébré nombre de jeunes, de femmes et d'hommes qui se sont mobilisés pour venir en aider et prêter main forte aux personnes victimes du séisme du 8 septembre dernier.

Initiée par l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Marrakech, cet événement a été l'occasion de rendre hommage, reconnaitre et mettre en lumière des efforts particuliers menés par des clubs estudiantins relevant de cette école, avec un accent mis sur l'interaction positive des composantes de la société pour apporter l'appui et l'assistance nécessaires aux victimes du séisme.

Dans une allocution de circonstance, Mme Fatima Arib, directrice de l'ENCG- Marrakech, a fait savoir que cette manifestation célèbre « Tameghrabit » qui reflète la cohésion et la solidarité agissante des Marocains aussi bien durant les moments de joie que durant les circonstances difficiles, notant que « Tameghrabit » est une notion marocaine constante qui illustre l'affection, la solidarité, le service, l'édification, et le dépassement des défis pour le Maroc, un Maroc de générations et de demain.

Et de poursuivre que cette notion ne fait pas l'objet d'enseignement mais s'acquiert car, elle incarne cet amour collectif pour le bien, la solidarité, la tolérance et une âme qui coule dans les veines des Marocains et un trait distinctif pour eux aussi bien au sein de la patrie qu'à l'étranger, notant que « Tameghrabit » est une excellente thématique pour de grands chantiers sur les plans intellectuel, culturel et social avec des extensions dans les domaines de l'assistance, de l'hébergement et de l'intérêt porté aux couches vulnérables au sein de la société.

Il s'agit également d'une philosophie de contribution et de bénévolat solidaires, de la culture de don de sang, de la consécration de la culture de l'édification et de la préservation du patrimoine immatériel, a-t-elle enchainé.

De son côté, le président de l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, M. Belaid Bougadir, a salué l'attachement des générations montantes à leurs racines et à l'ensemble des qualités intrinsèques au citoyen marocain sur les plans culturel, scientifique et littéraire.

Sur un autre registre, il a fait savoir que l'UCA compte plus de 125 mille jeunes (hommes et femmes) tous et toutes, des talents et des espoirs prêts et déterminés à offrir tout ce dont ils disposent au service de la Patrie.

Il s'est dans ce sens félicité de cet élan de solidarité auquel se sont associés les étudiants pour prêter main forte aux victimes du séisme ayant frappé plusieurs régions du Royaume.

De son côté, le Chef de Division des affaires pédagogiques à l'Académie Régionale de l'Education et de la Formation à Marrakech- Safi, Mohamed El Korachi, a mis en avant le rôle majeur dont jouissent les associations de la société civile et nombre d'institutions citoyennes et à leur tête la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement en termes de solidarité avec les élèves (filles et garçons) qui ont été transférés d'une zone à l'autre et d'un établissement à l'autre, saluant hautement cet esprit de citoyenneté agissante dont les Marocains ont fait montre durant cette circonstance exceptionnelle.

La cérémonie « Morocco Awards » a été marquée par la projection de deux films documentaires sur le concept de « Tamegrhabit » qui illustre la générosité des Marocains, abstraction faite de leurs niveaux et de leur âge, ainsi que l'authenticité et la singularité du substratum des Marocains en termes de solidarité, laquelle avait dépassé toutes les prévisions pour servir de leçon au monde sur ce qu'est le vrai humanisme.

Au menu de cette manifestation à laquelle ont pris part également les présidents des établissements relevant de l'UCA, outre nombre de jeunes issues des zones touchées par le séisme, figurait des hommages rendus à certaines institutions locales, régionales et nationales, avec un hommage pointu pour la région Laâyoune- Sakia El Hamra pour les initiatives solidaires menées sous le signe « Marche Sud- Nord ».