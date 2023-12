Maroc: An 2023 - El Bakkali et Gardadi créent l'exploit et redorent le blason de l'athlétisme marocain

Rabat — L'athlétisme marocain semble avoir retrouvé, au cours de l'année 2023, un peu de son éclat à la faveur des exploits des champions marocains qui ont signé de très belles performances lors des différentes compétitions continentales et internationales.

Parmi les réalisations les plus remarquables de l'athlétisme national figurent l'exploit de Soufiane El Bakkali, médaillé d'or en 3.000 m steeple et Fatima Ezzahra Gardadi, médaillée de bronze en marathon, lors des 19es championnats du monde d'athlétisme à Budapest (19-27 août).

Depuis la 10e édition des Mondiaux d'athlétisme, organisés à Helsinki en 2005, au cours desquels le Maroc avait remporté trois médailles grâce à Jaouad Gharib, médaillé d'or en marathon, Hasna Benhassi et Adil Kaouch, médaillés d'argent en 800 m et 1500 m, les athlètes marocains n'ont pas réussi à s'imposer avec deux médailles en une seule édition.

Le champion olympique et du monde, Soufiane El Bakkali a décroché, pour la deuxième fois consécutive, la médaille d'or du 3000 m steeple, après avoir terminé la course en 8m 03s 53/100 devant son rival éthiopien Lamecha Girma (8m 05s 44/100), et le Kényan Abraham Kibiwot, troisième (8m 11s 98/100).

Avec cet exploit, El Bakkali entre par la grande porte dans l'histoire de l'athlétisme, en faisant d'une pierre deux coups: il a décroché la couronne mondiale et mis un terme à la domination kényane depuis des années sur le 3000 m steeple.

%

Si le maître incontesté du 3000 m steeple, Soufiane El Bakkali, a fait rayonner l'athlétisme marocain en montant sur les marches du podium des éditions de Londres 2017 (argent), Doha 2019 (bronze) et Eugene 2022 (or), l'athlète prometteuse Fatima Ezzahra Gardadi a volé la vedette en décrochant la première médaille féminine marocaine en marathon.

Gardadi a signé une performance exceptionnelle en figurant sur le registre des médaillés du 19e championnat du monde, mettant par la même occasion en doute le monopole des athlètes éthiopiennes sur cette distance.

Forte de sa détermination à briller dans ce grand challenge de 42,195 km, la championne marocaine a remporté la troisième place du marathon en 2h 25m 17s, devenant ainsi la première athlète marocaine et arabe à réaliser cet exploit.

L'athlétisme marocain a poursuivi sa quête de titres au niveau mondial, avec la victoire de Soukaina Atanane lors de la 40e édition du marathon d'Athènes et de Anas Assai en 3000 m lors du meeting de New York indoor, ainsi que Zouhir Talbi, troisième en semi-marathon de New York.

A ces réalisations s'ajoutent les résultats distingués obtenus par l'équipe nationale marocaine de sport pour personnes en situation de handicap aux championnats du monde de la catégorie (Paris 2023) après avoir remporté sept médailles (3 en or, 2 en argent, 2 en bronze), avec à la clé deux records du monde battus et une 20e place au classement final.

Au niveau continental, l'athlétisme marocain, parmi d'autres sports, a raflé la mise lors de la 9e édition des Jeux de la Francophonie à Kinshasa, en RD Congo, et établi un nouveau record en termes de nombre de médailles, avec 42 sur les 58 médailles remportées par le Maroc.

Cette année a également été marquée par le couronnement de l'équipe nationale d'athlétisme championne de la 23e édition du Championnat arabe d'athlétisme seniors (20-24 juin à Marrakech), après avoir dominé le tableau final des médailles avec un total de 56 médailles, dont 17 en or, 25 en argent et 14 en bronze.

Outre les réalisations de l'athlétisme marocain, le Meeting International Mohammed VI, étape de la Ligue de Diamant, s'est imposé en tête des rendez-vous sportifs de classe mondiale d'athlétisme, lors duquel le champion olympique marocain, Soufiane El Bakkali a fait d'une pierre deux coups, avec une Meilleure performance mondiale de l'année à cette date et un record du meeting en 3000m steeple en 7m 56s 68/100.

En 2023, le Maroc a également consolidé sa présence au sein de la Fédération internationale d'athlétisme, avec la réélection de la championne olympique marocaine, Nawal El Moutawakel, membre du Conseil de World Athletics pour une durée de quatre ans.

Grâce aux résultats remarquables obtenus par le sport marocain, toutes disciplines confondues, le Royaume continue de récolter les fruits de son choix stratégique consistant à soutenir le sport et les sportifs en général, ainsi qu'à investir massivement dans les infrastructures sportives.