Congo-Brazzaville: Fêtes de fin d'année - Le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza transformé en parc d'attraction

A l'orée des festivités de fin d'année 2023, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a installé dans les jardins de ce haut lieu historique et culturel un parc d'attraction afin de permettre aux enfants de célébrer dans l'allégresse totale la fête de la nativité.

Le parc d'attraction installé pour la circonstance dans les jardins du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza vient à point nommé, car il permettra à tous les enfants sans exception de sexe ni de race de célébrer dans la gaieté la fête de la nativité. Il est constitué des jeux ludiques qui permettront aux enfants de se divertir à fond et à volonté, le jour de Noël et pourquoi pas de la bonne année. Il s'agit, entre autres, des tapis de boxing, des voitures de course, des châteaux de maisons gonflables, ...

La directrice générale du mémorial qui ne ménage aucun effort pour la jouissance des enfants a mené une visite d'inspection avant le jour-J, qui a eu pour but de se rendre compte de l'état des installations des jeux, des conditions de sécurité avant d'accueillir les enfants.

« Pour nous, c'est une belle et formidable opportunité qui se présente. Nous allons célébrer dans quelques jours la fête de Noël et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza va, à sa manière, contribuer à donner du sourire à tous les enfants de Brazzaville qui vont certainement affluer ici nombreux comme ils le font chaque année. Les années précédentes, on a pu le constater, les enfants et leurs parents avaient pris d'assaut le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Cette année, la différence est que nous avons non seulement fait les installations des jeux, mais nous avons également apporté des jeux nouveaux que des enfants ne connaissent pas. Le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza est transformé aujourd'hui en parc d'attraction. C'est vraiment tout un autre bonheur », a déclaré la bienfaitrice des enfants pour cette période festive, Bélinda Ayessa.

Pour la commissaire de ce parc d'attraction, Jeannelle Moukala Babalako, ces jeux sont prêts à accueillir les enfants. « Nous remercions la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, pour l'initiative qu'elle a eue pour les fêtes des enfants », a-t-elle dit. Bonne fête à tous les enfants.