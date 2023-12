Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Décembre 2023

Nigeria : Insécurité- Au moins 16 personnes tuées dans une attaque dans le centre du pays

Au moins 16 personnes sont mortes ce dimanche 24 décembre 2023 lors d’une attaque dans un village du centre du Nigeria. Les habitants des régions du nord-ouest et du centre du pays vivent dans la terreur des attaques des groupes jihadistes et des groupes criminels. Des hommes armés ont tué au moins 16 personnes dimanche lors d’une attaque dans un village du centre du Nigeria, selon un responsable militaire. « Il y a eu un soulèvement après l’incident mais la situation a été maîtrisée », a déclaré à l’Afp le capitaine Oya James. L’attaque a eu lieu dans le village de Mushu, dans l’État du Plateau, une région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. « Nous dormions la nuit, quand soudain, des coups de feu violents ont retenti. Nous avions peur parce que nous ne nous attendions à aucune attaque », a expliqué Markus Amorudu, un habitant du village. (Source : Ouest- France)

Rca : Vakaga- Jean-Pierre Lacroix salue la collaboration entre la Minusca et les acteurs humanitaires

En visite à Birao le 21 décembre 2023, ville située à l’extrême Est-Nord de la République centrafricaine, le Secrétaire général adjoint de l’Onu aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a salué la bonne collaboration entre la Minusca et les acteurs humanitaires pour la prise en charge des réfugiés dans la Vakaga. Il était accompagné à cette occasion, du ministre de l’Intérieur, Michel N. Nassin, de la Cheffe de la Minusca, Valentine Rugwabiza, et des représentants des agences humanitaires. (Source : abangui.com)

Gabon : Célébration des fêtes de fin d’année -10 jours sans couvre-feu pour le bonheur des populations

Par communiqué numéro 035, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de la suspension du couvre-feu durant la période des festivités de fin d’année à savoir du 24 décembre 2023 au 2 janvier 2024. Pour le patron du Ctri, « les fêtes de fin d’année constituent un moment fort de la vie de la Nation et des familles ». (Source : alibreville.com)

Mali : Affaire Chouala / Pour l’apaisement- Le Haut Conseil Islamique demande l’indulgence pour le coreligionnaire

Suite à l'arrestation de leur coreligionnaire, Chouala Bayaya Haïdara, membre de la conférence des Ulémas, le bureau du Haut Conseil Islamique du Mali s'est réuni le samedi 23 décembre 2023 pour demander, lors d'un point de presse, l'indulgence aux autorités maliennes et judiciaires. Au cours de ce point de presse, les responsables du Haut Conseil Islamique du Mali ont affirmé avoir entamé des démarches vis-à-vis des autorités en rencontrant le ministre des Affaires religieuses et du Culte et le procureur anti-cybercriminalité qui leur a expliqué son auto-saisine.Pour l'apaisement, le Haut Conseil Islamique demande l'indulgence des autorités en attendant son jugement et lors de son jugement car, selon eux, le guide spirituel est une autorité religieuse qui a agi dans le cadre de son travail. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Bienfaisance- Un arbre de noël pour les enfants atteints de l’albinisme

L’Association des femmes albinos du Burkina (Afab) a organisé ce 23 décembre 2023 un arbre de Noël au profit des enfants albinos à Ouagadougou. L’objectif de cette fête est d’encourager et de donner le sourire à ces enfants. L’Association des femmes albinos du Burkina a anticipé sur la célébration de la nativité du Christ en organisant un arbre de Noël pour les enfants atteints de l’albinisme. (Source : aouaga.com)

Bénin : Pouvoir d’Etat- Patrice Talon évoque à la télévision son départ en 2026

Patrice Talon est apparu à la télévision publique béninoise samedi 23 décembre en soirée dans un entretien de plus d’une heure. Il a évoqué son départ, sa succession en 2026, rejeté les demandes insistantes de l’opposition et justifié sa nouvelle posture avec la junte nigérienne. Il n’y a eu pas d'ambiguïté, Patrice Talon va quitter le pouvoir en 2026, de longues minutes sont consacrées à sa succession. La journaliste évoque le nom de celui qu’on désigne comme son alter ego, Olivier Boko, pour qui des soutiens se mobilisent depuis des mois. (Source : acotonou.com)

Togo : Incendie du marché d’Agoè-Assiyéyé-Le gouvernement mobilise les institutions de microfinance

Deux jours après l’incendie du marché d’Agoè-Assiyéyé, le gouvernement a entamé le déploiement des mesures urgentes d’atténuation, conformément aux instructions du Président de la République. Samedi à Lomé, les ministres en charge de l’inclusion financière et du commerce ont rencontré les responsables des microfinances du pays.Objectif, mettre tout en œuvre, pour non seulement soulager les commerçantes, mais aussi leur permettre de reprendre progressivement leurs activités. Report des échéances de paiement, renouvellement des prêts, plusieurs points essentiels ont été ainsi discutés entre Mazamesso Assih, Rose Kayi Mivedor et les représentants de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (Apsfd) qui regroupe soixante structures. En rappel, la veille, le chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé avait reçu une délégation des femmes commerçantes victimes du sinistre. Un peu plus tôt, plusieurs membres du gouvernement se sont rendus sur le site (Source : alome.com)

Guinée : Drame à Kaloum- Le gouvernement annonce des mesures « atténuantes »

Le Gouvernement a assoupli légèrement les premières mesures prises suite à l’incendie qui a ravagé le dépôt national des hydrocarbures de Kaloum. Dans un communiqué lu par son porte-parole, le Gouvernement a levé l’interdiction de la vente de l’essence dans les stations-services à partir de ce samedi 23 décembre 2023.« A compter du samedi 23 décembre 2023, la vente de l’essence et de gasoil dans les stations-services sur toute l’étendue du territoire national est rationnée comme suit : 25 litres par véhicule ; 5 litres par moto et tricycle », a annoncé Ousmane Gaoual Diallo. Il précise qu’il est interdit de servir le carburant dans les bidons. De même, le ministre indique que la circulation des camions citernes est soumise à une escorte sécurisée, un ordre de mission. (Source : africaguinee.com)

Rdc : Présidentielle 2023- Certains candidats projettent une marche

Certains candidats à la présidentielle ont saisi l’Hôtel de ville de Kinshasa pour notifier l’autorité locale de leur intention de manifester. La marche débutera du Boulevard Triomphal, en face du stade des Martyrs, se dirigeant vers la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) sur le Boulevard du 30 juin. Pour ces derniers, ils protestent contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote du 20 décembre 2023 et dénoncent l'extension des opérations de vote au-delà de cette date par la Ceni, qu'ils estiment être en violation de la Constitution et de la Loi électorale. A en croire ces derniers, « les irrégularités sus-évoquées attestent, à suffisance, que le 20 décembre 2023, il s'est agi d'un simulacre d'élections, organisées en violation du (Source :Digital Congo)

Sierra-Leone : Crise post-électorale- Macky SALL en pompier à Freetown

Le Chef de l’État a quitté Dakar ce matin à destination de Freetown, informe une source présidentielle.« Le Président Macky Sall participe à une mission pour restaurer l’ordre constitutionnel suite à la crise post-électorale en Sierra Leone », renseigne la même source. À noter que le Président sortant sierra-léonais, Julius Maada Bio, avait été réélu pour un deuxième mandat à l’issue de l’élection présidentielle du 24 juin dernier. Selon la source, le retour du Chef. À noter que le Président sortant sierra-léonais, Julius Maada Bio, avait été réélu pour un deuxième mandat à l’issue de l’élection présidentielle du 24 juin dernier. Selon la source, le retour du Chef de l’État est prévu ce même jour.« À son départ ce matin à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, le Président Sall a été salué par son directeur de cabinet et d’autres personnalités civiles et militaires », renseigne la source( Source : Rts)

Tchad : Après le référendum- Chacun campe sur ses conclusions

Le Tchad, toujours dans l’attente des résultats du référendum constitutionnel du 17 décembre. Les chiffres officiels provisoires seront annoncés normalement ce dimanche 24 décembre. Les prises de parole publiques se succèdent ces derniers jours pour analyser les conditions de déroulement du vote, et en particulier la question clé de la participation, qui fait débat. « Le boycott sévère que nous avons préconisé a été largement suivi » s’est félicité devant la presse Yaya Dillo, pour la Fédération de l’Opposition Crédible (Foc). Selon lui, la quasi-totalité des électeurs tchadiens a boudé les urnes. « Un fiasco pour le projet de l’État unitaire », dit le leader de la Foc.

