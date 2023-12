Afrique: Moses Simon - ' Le football m'a donné l'occasion d'être capitaine des Super Eagles'

Le Nigeria a concédé deux matches nuls en qualifications de la CAF pour la Coupe du Monde 2026

Moses Simon, capitaine des Super Eagles contre le Zimbabwe, a parlé à la FIFA

Dans un entretien exclusif, il retrace les hauts et les bas de sa carrière, avec notamment deux Coupes du Monde U-20 à son actif et deux ratés "dévastateurs"

Dans la famille Simon, la discipline a toujours été un fil conducteur.

Né en 1995 à Jos, au Nigeria, d'un père militaire, et élevé dans des barraques de l'armée nigériane, Moses Simon a été habitué à se lever à 5h du matin. S'il avait un chemin tout tracé, sur les pas de son père, il a préféré se destiner à un tout autre avenir, dans le football. Avec la discipline en trame de fond, évidemment.

À seulement 18 ans, après avoir été formé à la GBS Academy de Lagos, il s'envole pour les Pays-Bas durant l'été 2013 où il dispute quelques rencontres amicales avec les jeunes de l'Ajax. Toutefois, le club amstellodamois ne le retient pas.

Le jeune Nigérian rebondit alors à... l'AS Trenčín, en Slovaquie. En plein hiver. "J'avais un peu peur au début", confie Simon dans un entretien exclusif avec la FIFA. À force de travail et de discipline, toujours, la peur s'est vite dissipée pour laisser place à une carrière plus qu'honorable au plus haut niveau. Après Trenčín, Simon a ainsi emmagasiné de l'expérience à La Gantoise où il a remporté le championnat de Belgique, puis au Levante UD (Espagne) avant d'enfin poser ses valises au FC Nantes en Ligue 1 française, en 2019, avec qui il a décroché la Coupe de France en 2022.

Avec les Super Eagles, l'ailier, aujourd'hui âgé de 28 ans, a aussi vécu de très belles aventures. Il a découvert sa toute première compétition internationale lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Turquie 2013™ alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. "J'étais jeune, mais j'avais les capacités", se souvient Simon. Puis il a remis le couvert pour un deuxième Mondial U-20 en 2015 en Nouvelle-Zélande.

En revanche, Moses Simon n'a encore jamais connu la Coupe du Monde de la FIFA™ des séniors. Pour Russie 2018, initialement convoqué par le sélectionneur de l'époque Gernot Rohr, il a dû déclarer forfait pour une blessure. Puis le Nigeria a raté la qualification pour Qatar 2022 aux buts inscrits à l'extérieur, au profit du Ghana. "Rater le Mondial est quelque chose que je ne peux pas souhaiter à mon pire ennemi", dit-il.

L'ailier de poche vise donc désormais la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ même si le Nigeria a concédé deux matches nuls 1-1 lors des deux premières journées des qualifications africaines, contre le Lesotho et le Zimbabwe. Pour la FIFA, il revient sur les hauts et les bas de sa carrière en club et à l'international.

FIFA : Moses, votre carrière est plutôt atypique jusqu'à présent. Vous aviez 19 ans quand vous êtes arrivé en Slovaquie. Comment avez-vous vécu ce moment ?

Moses Simon : C'était difficile. J'étais aux Pays-Bas avant d'aller en Slovaquie, mais c'était pendant l'été. Et je suis parti en Slovaquie en hiver, en janvier. C'était donc difficile, surtout à cause du vent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid. Et c'était la première fois que je voyais de la neige ! Au début, j'ai eu un peu peur. Je me demandais : si quelqu'un me donne un coup de pied, est-ce que ça va faire mal ? Je pensais que ça allait être comme aux Pays-Bas, mais c'était totalement différent.

Mais le plus important, c'est que j'étais accompagné d'un joueur nigérian [Kingsley Madu, en plus de Ibrahim Rabiu et Emmanuel Edmond]. On avait déjà joué ensemble au Nigeria. C'était bien parce qu'on pouvait communiquer l'un avec l'autre, on s'entraidait. Partout où je vais, je rencontre toujours un joueur nigérian ou ghanéen. Nous parlons la même langue. C'est comme rencontrer un frère.

CREDIT: FIFA.com