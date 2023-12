Madagascar: Le palais présidentiel illuminé pour une magie de Noël presque sans coupure d'électricité

Alors que la plupart des quartiers d'Antananarivo et de sa banlieue continuent de subir les délestages massifs, le palais présidentiel situé en plein centre-ville a ouvert les portes de sa cour et de son parvis pour offrir à la population un spectacle lumineux gratuit.

Il est 19 h 30, une foule joyeuse s'agglutine sur le parvis du Palais d'Ambohitsorohitra. Chaque soir, des centaines de personnes se pressent pour se promener au milieu de ce décor de Noël, bravant la pluie battante et les immenses embouteillages. Rojo et les onze membres de sa famille sont hypnotisés devant les millions de petites Led colorées qui illuminent les jardins et les façades du palais

« Pour nous, c'est une tradition. Chaque année, on vient ici pour faire plaisir à nos enfants, et aussi à nous les adultes ! Toutes ces lumières, c'est vraiment éblouissant », s'extasie la maman. La pluie, incessante, ne semble pas altérer le spectacle, ni le moral des visiteurs, comme celui de Faniry, accompagné de sa femme, de leurs deux enfants et leur bébé. « On est trempés, mais c'est pas grave, nos enfants voulaient absolument voir les décorations et on voulait les rendre heureux. On habite loin, à Itaosy : on a mis trois heures pour venir en bus. Chez nous, l'électricité est sans arrêt coupée, alors toutes ces lumières, forcément, ça change de notre quotidien. On voit bien qu'ici, c'est l'État », dit-il.

%

Ce contraste, Faniry le vit avec résignation. Un peu plus loin, une dizaine d'enfants des rues, pieds nus dans les flaques, observent les lumières avec émerveillement. Une parenthèse enchantée. Leur abri de fortune se trouve à une trentaine de mètres, au pied du ministère des Finances, raconte Sitraka, l'une des mamans. « C'est un peu comme si toutes ces lumières éclairaient notre maison. Mais une maison sans toit. C'est beau, hein, mais on aimerait bien être comme ces gens-là, amener nos enfants ici leur faire voir les lumières, et ensuite rentrer chez nous. »

Tout à coup, la musique s'arrête. Toutes les lumières s'éteignent, sous les huées des spectateurs. Cinq minutes après, la magie reprend. Ici la coupure n'aura pas trop duré. Le spectacle lumineux est ouvert à tous, de 17h à 22h, tous les jours jusqu'au 7 janvier.