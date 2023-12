Rwanda: Génocide rwandais - Sosthène Munyemana condamné à 24 ans de réclusion criminelle

La Cour d'assise de Paris a rendu son verdict. Sosthène Munyemana a été condamné à 24 ans de prison de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de huit ans, pour son implication dans le génocide des Tutsi en 1994.

L'ancien médecin rwandais comparaissait pour « génocide » et « crimes contre l'humanité ». Il était accusé d'avoir signé une motion de soutien au gouvernement génocidaire et d'avoir participé à l'organisation du génocide dans le Sud du Rwanda. Sosthène Munyemana s'était installé en France juste après le génocide et une première plainte avait été déposée contre lui en 1995. Puis, en 2008, le Rwanda avait émis un mandat d'arrêt contre lui, mais la Cour d'appel de Bordeaux avait refusé de l'extrader. Ce n'est qu'en 2011 qu'il avait été mis en examen en France. Le 24 décembre, le parquet avait requis une peine de trente ans de réclusion criminelle.

Face au jury, Sosthène Munyemana a affirmé n'avoir jamais prêté allégeance à qui que ce soit lors du génocide des Tutsi et avoir cherché à sauver des vies. « Avec mes voisins et mes collègues, nous nous sommes opposés de notre possible face à l'indicible », a-t-il déclaré, avant d'exprimer sa compassion aux familles des victimes. Il s'est présenté lui-même en victime en évoquant les Tutsi exterminés au sein de sa belle-famille. Ses avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Un nouveau procès ne devrait pas se tenir avant 2025. Une trentaine de dossiers serait en cours d'enquête chez les juges d'instruction.