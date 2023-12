Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Décembre 2023

Nigeria : Insécurité- Au moins 160 personnes tuées dans des attaques dans le centre du pays

Au moins 160 personnes et plus de 300 blessés(dernier bilan selon des confrères) ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés samedi et dimanche dans plusieurs villages de l'Etat du Plateau, dans le centre du Nigeria, a annoncé lundi le gouvernement local. « Au moins 113 corps ont été retrouvés alors que les hostilités démarrées samedi se poursuivaient lundi matin », a déclaré à l'Afp Monday Kassah, président du conseil du gouvernement local de Bokkos, dans l'Etat du Plateau. Le bilan donné samedi soir par l'armée donnant 16 morts est considérablement alourdi.

Cote d’Ivoire : Week-end de la Noël 2023- Plus de 50 accidents de la circulation à Abidjan

Environ 53 accidents de la circulation ont été enregistrés le week-end de la Noël 2023, à Abidjan sur les 70 sur le territoire national. C’est ce qui ressort du bilan fait par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm). Il s’agit en fait du résumé des interventions des pompiers réalisées du samedi 23 au dimanche 24 décembre 2023. Selon ce bilan, ce sont 153 interventions qui ont été effectuées par les soldats du feu sur le territoire national. Normalement, la moyenne quotidienne est de 104 interventions avec environ 40 accidents de circulation, souligne le Gspm. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires n’oublie pas « d’inviter les populations à faire preuve de plus de prudence et de vigilance sur les routes ». L’objectif est de préserver les vies humaines. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Justice et lois- Ablassé Ouédraogo interpellé par la police nationale

Le président du parti politique Le Faso Autrement, Ablassé Ouédraogo a été interpellé par la police nationale à son domicile à Ouaga 2000, le dimanche 24 décembre 2023.Selon des témoins à Libreinfo.net, l’interpellation de Dr Ablassé Ouédraogo est survenue aux environs de 18h30 à son domicile à Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale burkinabè.Absent du pays depuis plusieurs jours, monsieur Ouédraogo venait d’arriver à Ouagadougou dans la même journée du dimanche 24 décembre 2023, autour de 13h45, selon nos sources. Son parti avait indiqué que son président Ablassé Ouédraogo n’est nullement concerné par la réquisition, « Dr Ablassé Ouédraogo, qui est en déplacement à l’étranger depuis 3 semaines, n’a reçu aucun document ni aucune notification de réquisition à personne. En tout état de cause, Dr Ablassé Ouédraogo ne se sent nullement concerné par cette réquisition qui est illégale. » (Source : aouaga.com)

Mali : Budget 2024- Une hausse de 3,62 % de plus pour le contribuable malien

La semaine dernière, le Conseil national de transition (Cnt) a adopté à l’unanimité le 7e budget de la Loi de finances 2024. Pour le budget 2024, les prévisions des recettes budgétaires pour l’exercice 2024 s’établissent à 2387,872 milliards de Fcfa contre 2304,475 milliards de Fcfa dans la Loi de finances rectifiée 2023, soit une hausse de 3,62 % de plus pour le contribuable malien. Le budget est un acte politique qui est adopté en conseil des ministres puis voté par les députés. Il permet à l’Etat non seulement de s’endetter, mais aussi de faire face à ses dépenses régaliennes et autres dépenses de fonctionnement et d’investissement. (Source : aouaga.com)

Niger : Affaire accord avec la Cédéao- Le Cnsp dément l'information

Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (Cnsp) a démenti, ce dimanche 24 décembre 2023, les allégations mensongères des médias français dont Rfi et France 24, relatives à un prétendu accord entre le Niger et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) sur la durée de la transition.« Il s’agit en vérité, d’une entreprise de désinformation et d’intoxication des opinions savamment orchestrée par les autorités françaises à travers leurs médias au moment où les derniers militaires français viennent de quitter le territoire nigérien » indique le communiqué de la Présidence de transition selon qui, ceci a pour seul but, « de distraire les Nigériens en alimentant des polémiques stériles, pour les diviser et les amener à se désolidariser du Cnsp et de son Gouvernement ». (Source : Anp)

Sierra Leone : Pour des « discussions sur la sécurité de la région »- Macky Sall et Akufo- Addo à Freetown

Ces discussions se sont focalisées sur les changements de gouvernement anticonstitutionnels, dans le cadre des efforts visant à soutenir les actions de la Cédéao pour préserver et renforcer la démocratie en Sierra Leone.« Les deux dirigeants étaient en Sierra Leone pour poursuivre les conversations sur les stratégies visant à défendre l'intégrité constitutionnelle dans toute la sous-région. Les récents événements liés à une tentative de coup d'État avortée le 26 novembre 2023 ont été au cœur des débats. Des enquêtes sont actuellement en cours pour faire toute la lumière sur cet épisode troublant", a déclaré la présidence sierra léonaise. (Source : adakar.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Un guide chrétien lance un appel à une élection « paisible, transparente et inclusive »

Le père Bernard Manga, de la paroisse sainte Marthe de Mbour (ouest), a lancé, dimanche soir, un appel à l’organisation d’une élection présidentielle « paisible, transparente et inclusive » au Sénégal, le 25 février prochain. En dirigeant la messe de Noël, le célébrant a lancé un appel aux leaders politiques, qu’il invite à travailler à une « élection paisible, transparente et inclusive ». « Le message que je voudrais lancer aux autorités politiques, c’est d’inviter tout le monde à travailler pour la paix, pour qu’on aille vers une élection paisible, transparente inclusive », a dit le guide religieux. « Le Sénégal est notre bien commun. Il n’y a pas une raison de brûler ce pays. Nous devons faire en sorte que tout se passe bien, et que la quiétude revienne dans ce pays », a-t-il recommandé. (Source :Aps)

Togo : Finances publiques- L’assemblée nationale adopte le budget 2024, en hausse de 10%

Au Togo, le budget de l’Etat pour l’année prochaine est désormais officiel. Les députés ont adopté ce vendredi 22 décembre à l’unanimité, la Loi de finances, exercice 2024.Le nouveau budget, qui a fait l’objet d’intenses travaux en commission, passe pour la première fois le cap des 2000 milliards, et s’équilibre en ressources et en charges à 2.179.125.009.000 Fcfa. Soit, une augmentation de 10,3% par rapport à l’exercice 2023.48% des ressources aux secteurs sociaux. Alignée sur la feuille de route gouvernementale Togo 2025, la nouvelle loi de finances consacre 48% de ses crédits, soit 669,2 milliards, à la promotion de l'inclusion et au développement du capital humain. (Source : alome.com)

Guinée : Prétendue instauration d’un couvre-feu- Le ministère de la sécurité précise

Alors que des rumeurs sur une prétendue instauration d’un couvre-feu envahissent la toile, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a apporté des précisions. Dans un communiqué parvenu à Africaguinee.com, le Ministère dirigé par le Général Bachir Diallo a apporté un démenti. « Suite aux rumeurs persistantes faisant état d’une éventuelle prétendue instauration d’un couvre-feu dans la ville de Conakry à partir du lundi 25 décembre 2023, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile oppose un démenti formel et catégorique à ces allégations dont le but ne vise qu’à instaurer un climat de terreur et de panique au sein de la paisible et laborieuse population. », indique la note. (Source : africaguinee.com)

Rca : Bangui- Conditions de vie de plus en plus précaires des victimes des inondations dans le 6e arrondissement

Les inondations, qui se poursuivent dans le 6e arrd de Bangui, affectent de nombreuses familles. Dans les quartiers Kolongo et Mpoko-bac, les conditions de vie des sinistrés se dégradent de jour en jour. Certains sans-abris bénéficient de l’hospitalité des voisins alors que d’autres ne savent où aller. Les inondations dans une grande partie du quartier Kolongo rendent le secteur difficile d’accès et inhabitable. Plusieurs habitants sont sans abris. Pour se déplacer, certains sont obligés d’utiliser les pirogues. C’est le cas de ce père de famille qui est venu chercher ses enfants à l’école. (Source : abangui.com)

Gabon : Détention- Patience Dabany rencontre enfin son fils Ali Bongo au Château de la Sablière

La célèbre chanteuse gabonaise et mère du président déchu par la Transition le 30 août 2023, a rencontré ce dimanche 24 décembre 2023, son fils Ali Bongo après avoir revendiqué la visite de son fils et ses proches auprès du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma, a-t-on appris via une vidéo postée sur les réseaux sociaux. La vidéo montre Patience Dabany dans le château de son fils Ali Bongo à la Sablière, attendant à la terrasse l'arrivée de ce dernier. Vêtu d'une casaque médicale, Ali Bongo est accueilli par sa mère. Une longue embrassade se maintient entre la mère et son fils détenu depuis 4 mois par la transition. Aussi, dans cette vidéo, l'on perçoit l'ex-président dans un état médicalement normal, entouré du personnel soignant mis à sa disposition. Cette visite semble être un cadeau de noël, de la transition pour la madré en guise de respect. (Source : alibreville.com)