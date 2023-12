Algérie: Mostaganem - Début de la 6e édition du Festival national de poésie des jeunes

MOSTAGANEM — Le Festival national de poésie des jeunes a débuté, samedi à Mostaganem, avec la participation de quelque 70 jeunes poètes représentant 30 wilayas.

La cérémonie inaugurale de cette manifestation culturelle placée sous le slogan "Le message de la poésie est sacré : gloire à la Palestine et à Ghaza", a eu lieu au théâtre régional Djilali Abdelhalim en présence de participants appelés à concourir dans les trois formes d'expression, à savoir la poésie populaire "Melhoun", classique et amazighe.

Dans son allocution d'ouverture, le commissaire du festival, Hammi Smail a indiqué que la présente édition revêt un caractère particulier et exceptionnel en raison, a-t-il dit, de la situation qui prévaut en Palestine et à Ghaza, notant qu'elle intervient pour mettre en relief la parole libre et la poésie dans la résistance et le rôle des poètes, notamment les jeunes dans la consolidation de la conscience nationale.

M. Hammi a indiqué que les jeunes poètes à cette édition, comportant la compétition et l'organisation d'ateliers de formation, bénéficieront d'une attention particulière en ce qui concerne les techniques d'écriture de qacidate et l'amélioration de leur aptitude et leur performance dans la récitation face au public.

Il sera procédé, en marge de cette manifestation de 5 jours, à la tenue de la 6e Conférence nationale de la poésie des jeunes, qui verra la participation d'académiciens et de chercheurs spécialistes, au niveau du camp de jeunes de la localité de "Salamandre" dans la commune de Mostaganem.

A rappeler que lors de l'édition de l'année dernière, les jeunes poètes Haroun Amri dans la catégorie "poésie classique" et Kouizi Farouk "Melhoun" tous deux de la wilaya d'El Meghaier, ont décroché les premiers prix, alors que Ramdane Bensalem de la wilaya de Tamanrasset s'est distingué dans la forme d'expression amazighe.

Organisé par la direction locale de la jeunesse et des sports en collaboration avec la ligue de wilaya des activités culturelles et scientifiques des jeunes, ce festival vise à détecter de jeunes poètes prometteurs pour aiguiser leurs talents.