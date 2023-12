Tunisie: Parachèvement du nouveau modèle de gouvernance locale consacré par la Constitution du 25 juillet 2022 - Les Tunisiens élisent aujourd'hui leurs représentants locaux

· 7.205 candidats sont en lice dans ce scrutin qui vient parachever le dernier jalon de la démocratie locale à travers le projet de construction de base. Les résultats préliminaires du premier tour des élections locales devront être annoncés au plus tard le 27 décembre.

· La proclamation des résultats définitifs est prévue avant le 27 janvier 2024, après expiration des délais de recours.

Aujourd'hui, dimanche 24 décembre 2023, les Tunisiens seront au rendez-vous avec les urnes pour élire leurs représentants locaux.

Lors de ces élections, premières du genre dans l'histoire de la Tunisie, les votants seront appelés à élire dans un premier tour les membres de 279 conseils locaux, à raison d'un conseil local pour chaque délégation.

Les locales de 2023 se dérouleront dans 2.155 circonscriptions électorales représentant les 2.085 unités administratives élémentaires, dites aussi secteurs ou imadas.

Le nombre total de candidats en lice s'élève à 7.205 dont 1.028 appartiennent à la catégorie des personnes à mobilité réduite. Ainsi, les électeurs se rendront aux urnes pour départager 6.177 candidats.

L'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) procédera à un tirage au sort pour désigner un représentant local des candidats porteurs de handicap dans chacun des 279 conseils locaux qui seront mis en place.

%

Selon les données de l'Instance électorale, les candidatures ont couvert toutes les circonscriptions du territoire national dont la délimitation géographique et administrative est le fruit du projet de découpage territorial des imadas mis en oeuvre par l'Isie de concert avec les autorités compétentes dont le ministère de l'Intérieur et le Centre national de la cartographie et de la télédétection (Cnct).

Toujours selon les chiffres de l'Isie, plus de 90% des circonscriptions électorales ont reçu plus de deux candidatures, ce qui laisse entrevoir que le second tour des élections locales sera bel et bien organisé dans 57% des circonscriptions électorales, c'est-à-dire 1.148 circonscriptions.

Aussi, les statistiques révélées par l'Isie font-elles ressortir un constat selon lequel 60,1% des candidats appartiennent à la tranche d'âge 36-60 ans et que 86,6% des candidats sont des hommes.

Un mode de scrutin uninominal

La campagne des élections locales s'est déroulée du 2 au 22 décembre. Afin d'exposer au mieux leurs programmes électoraux, les candidats aux locales de 2023 ont opté pour la pratique du porte-à-porte, préférant établir des contacts directs avec les habitants des imadas auxquelles ils appartiennent.

Un choix somme toute judicieux et pertinent dicté par un mode de scrutin uninominal «atypique» et «particulier» où la loi de proximité fait droit de cité et la bonne réputation du candidat joue un rôle clé dans son «attractivité».

Le candidat et l'électeur tous deux relèvent du même secteur territorial, ce qui a favorisé un déroulement régulier et normal des différentes péripéties de la campagne électorale, loin des tensions ou des dépassements.

C'est ainsi que les procès-verbaux dressés par les observateurs déployés par l'Isie dans les différentes circonscriptions électorales ont fait ressortir une conduite plutôt responsable des candidats en lice.

Aucun incident majeur

Le nombre global des infractions recensées au niveau de chaque circonscription s'élève à 2.500. Toutes sont de portée limitée et sans incidence aucune sur le déroulement de la campagne électorale.

Dimanche 24 décembre, à la fermeture des bureaux de vote, les regards seront tournés vers les variations des taux de participation de l'électorat, un des enjeux clés de ces élections.

Le registre électoral tunisien compte 9 millions 79 mille et 271 électeurs qui, sans compter les candidats aux élections, ont bénéficié de délais exceptionnels pour mettre à jour leurs données.

A l'expiration de ce délai exceptionnel, le 8 décembre à minuit, l'Instance des élections a officiellement recensé plus de 864 mille opérations d'actualisation effectuées par les électeurs.

Dans le même contexte, l'Isie a fait savoir que jusqu'au 8 décembre, plus de 2 millions 661 mille et 62 électeurs ont procédé à la vérification de leurs données personnelles inscrites au registre électoral (bureau de vote, circonscription électorale).

Les journalistes et les observateurs des organisations de la société civile seront également au rendez-vous le jour du scrutin.

En effet, selon le président de l'Isie, Farouk Bouasker, le nombre de demandes d'accréditation reçues s'élève à 3.165 dont 900 sont formulées par des journalistes (58 journalistes étrangers) et 2.265 par des observateurs dont 40 sont des observateurs étrangers.

Selon l'échéancier électoral préétabli, les résultats préliminaires du premier tour des élections locales devront être annoncés au plus tard le 27 décembre.

La proclamation des résultats définitifs est prévue avant le 27 janvier 2024, après expiration des délais de recours.

Il convient de rappeler que l'échéance électorale de décembre 2023 n'est qu'un simple jalon dans un processus électoral de longue haleine visant à parachever la cartographie du nouveau modèle de gouvernance locale consacré par la Constitution du 25 juillet 2022. A l'issue de ce scrutin, 2.434 représentants locaux relevant des 279 délégations devront, à leur tour, désigner la future composition du Conseil national des régions et des districts, deuxième chambre parlementaire créée dans le cadre d'un bicamérisme législatif tunisien instauré par la Constitution du 25 juillet 2022.