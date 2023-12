Afrique du Nord: Imposante marche à Rabat pour exiger la fin de la normalisation avec l'entité sioniste

RABAT — Des milliers de Marocains ont battu le pavé dimanche, dans la capitale Rabat, pour dénoncer l'agression génocidaire sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et exiger la fin de la normalisation, sous le slogan : "Le peuple marocain appelle d'une seule voix : Arrêtez la guerre d'extermination... Arrêtez la normalisation".

Drapés de l'emblème national palestinien et arborant des keffiehs, les manifestants ont investi la rue dès les premières heures de la matinée, en réponse à l'appel lancé, la semaine dernière, par le Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation qui a invité le peuple marocain à sortir massivement pour participer à la marche populaire de soutien à la Palestine et exprimer son opposition à tous les accords de normalisation conclus par Rabat avec l'entité sioniste.

Les manifestants ont scandé des slogans en soutien à la Palestine et à la résistance palestinienne qui lutte pour la liberté et l'indépendance, tels que : "Vive la Palestine", "Ghaza, un symbole de fierté", "Nous sommes tous des Ghazaouis" et "Victoire pour la Palestine".

Les manifestants ont également réitéré leurs revendications concernant la nécessité de mettre un terme à la normalisation et d'annuler tous les accords conclus contre la volonté du peuple marocain qui rejette toute relation avec l'entité sioniste occupante.

Ils ont ainsi scandé longuement: "Le peuple veut abolir la normalisation", "La Palestine est un engagement sacré, la normalisation est une trahison" et "Non à la normalisation, la Palestine n'est pas à vendre".

Le Front marocain a souligné que cette marche intervient à la lumière de la poursuite du génocide et des destructions perpétrées par l'entité sioniste contre la Palestine et du mépris affiché par la communauté internationale à l'égard des résolutions onusiennes concernant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité auxquels la Palestine, son peuple et sa terre sont exposés, ainsi que les crimes de nettoyage ethnique.

Selon la même source, elle intervient également dans un contexte marqué par l'entêtement du régime du Makhzen à poursuivre ses relations et ses accords militaires avec l'entité terroriste sioniste.

Dans ce contexte, il a indiqué que "la normalisation est voué à disparaître, comme cela s'est produit en 2000, et que le peuple marocain a exprimé sa position de principe sur la question palestinienne à travers plusieurs marches", que le Front considère comme "un référendum populaire rejetant l'accord de la honte et du déshonneur signé par le régime marocain il y a trois ans".

Le Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation a, en outre, appelé à maintenir la mobilisation populaire et intensifier les actions de protestation pour abolir la normalisation.

A cet égard, il a, entre autres, appelé à organiser des festivals, des marches et des activités régionales, pour que le peuple marocain soit toujours prêt à s'opposer à la normalisation, à boycotter les produits sionistes et occidentaux ainsi qu'à soutenir la résistance palestinienne et les actions en justice intentées au niveau local et international dans le but de punir l'entité sioniste usurpatrice.

A noter que les manifestations et marches se poursuivent au Maroc depuis le 7 octobre dernier, pour dénoncer l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre Ghaza et ses crimes continus contre le peuple palestinien, ainsi que pour réitérer la volonté du peuple marocain de mettre un terme à la normalisation.

Dans un communiqué, l'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a dénombré l'organisation, vendredi, d'une centaine de manifestations dans 56 villes du royaume.

Lors de ce 11e vendredi de "colère", les Marocains sont une nouvelle fois sortis massivement pour condamner les crimes sionistes contre les civils dans toute la Palestine et exprimer leur opposition à la normalisation avec l'entité sioniste criminelle.