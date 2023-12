Tunisie: Spectacle «OPERA KIDS» - Le bon vieux temps chanté par les enfants

Quand les enfants s'approprient nos souvenirs et nous les renvoient en musique et chant, l'émotion est à son comble et le plaisir est inégalable.

L'enfance est l'histoire d'un rêve, un poème d'espoir et une douce pensée. Telle est la voix des enfants lorsqu'ils chantent, avec un large sourire dessiné sur leurs visages, l'amour et la paix. C'est ainsi que «Opéra Kids» se présente comme projet présenté la semaine dernière à la Cité de la culture dans le cadre de la manifestation «Les oiseaux de la cité».

La chorale «Sidi Sami», accompagnée par l'Orchestre national de musique, dirigé par le Maestro Youssef Belhani, est un spectacle musical qui a ravivé des moments de nostalgie à travers un bouquet des plus belles chansons et une riche programmation de chansons diverses.

Les enfants âgés de 5 à 15 ans sont montés sur scène en toute confiance, accompagnés des meilleurs musiciens et ont présenté une performance spéciale comprenant une compilation d'anciennes chansons, celles qui résonnent en nous avec émotion et ravivent en nous des souvenirs d'antan. Avec leurs voix, elles sonnent différentes et jettent un pont entre hier et aujourd'hui. L'ouverture du programme s'est faite avec les chansons de Sayed Darouiche «Zourouni Kolli Sana Marra», paroles de Mohammed Younes Al-Qadi et une seconde «Ainik onwani» écrite par Farouk Jweida et composée par Mohamed Abdel Waheb et Mohamed Al Mouji.

%

L'enfant Yassine Ferjani a ébloui le public par son interprétation distinguée et habile de la chanson «Sabrek Maktoob» de Abdelwahab Hanachi, composée par Abdelkarim Shabou, et pour clôturer la première partie du programme avec un bouquet des plus belles chansons de Ali Riahi. La chorale a repris la deuxième partie du concert, par un salut aux enfants de Palestine, à travers la chanson «aâtouna ettoufouli» de Reem Al-Bandali, interprétée avec beaucoup d'émotion et une voix douce de la toute jeune Mariam Maâlaj.

Ce concert est placé sous le signe des chansons d'or et de la nostalgie des temps anciens, le public présent a fortement apprécié le choix fait, et c'est avec la chanson de Chokri Bouzaien «Galou Klem» et la merveille de Oum Kalthoum «Arouh li min» interprétées par Dina Al-Hanashi, à la voix chaleureuse dans une performance digne d'une professionnelle, avant que l'enfant, Tasnim Ghouil, ne conclue la seconde partie de l'Opéra Kids avec un titre phare de Latifa Arfaoui «Ahebb fi Gharamak».

Le finish de «Opera Kids» s'est fait dans une ambiance particulière démontrant la belle performance du choeur et sa maîtrise des divers styles musicaux. «Ghabet Shams al-Hak» de Julia Boutros était un moment particulier de plaisir et d'enchantement.

La Chorale Sidi Sami et l'Orchestre national de musique, dirigés par le Maestro Youssef Belhani, ont salué le public avec la chanson «Mahla rabii chebebna» de Chadli El Hajji et une standing-ovation saluant cette belle performance.