Algérie: Mascara - 2e festival national des jeunes développeurs à partir de dimanche

MASCARA — Le camp de jeunes de la commune de Nesmoth (Mascara) abritera, à partir de dimanche, la 2e édition du festival national des jeunes développeurs, placé sous le slogan "Richesse et développement", a-t-on appris samedi auprès des organisateurs.

Initiée par la direction de la jeunesse et des sports en collaboration avec les associations des jeunes de créativité audiovisuelle de Mascara et l'Office des établissements de jeunes (ODEJ), verra la participation de plus de 150 jeunes de 14 wilayas ayant confirmé à ce jour leur participation, a souligné, à l'APS, la cheffe de service activités de jeunes à la direction, Karima Faham.

Le programme de ce festival de quatre jours comporte une exposition sur les réalisations des participants dans le domaine de l'informatique, logiciels, conception d'affiches de sensibilisation, des ateliers de formation sur l'élaboration de logiciels "e. commerce", de contenus éducatifs destinés aux jeunes, de programmation de conférences traitant de la création de contenu, la conception graphique utilisant des techniques d'intelligence artificielle et diverses utilisations de l'intelligence artificielle.

Un concours est également prévu pour la meilleure conception d'une interface électronique de sensibilisation des jeunes, en plus d'organiser une visite aux sites relatant la résistance de l'Emir Abdelkader contre l'armée française d'occupation dans la région, selon la même source.

L'organisation de cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur les réalisations des jeunes participant dans le domaine du développement de logiciels et les fondements d'informatique et du design automatisés, d'affiches et interfaces électroniques, en plus de créer un espace d'échange d'expertises et d'expériences et les encourager à accéder au monde des start Up, selon Mme Faham.