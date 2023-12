Afrique du Nord: La sélection palestinienne 'satisfaite de son stage de préparation' à Annaba

ALGER — La sélection palestinienne de football, qui a effectué un stage bloqué depuis le 12 décembre à Annaba, en prévision de la prochaine Coupe d'Asie des Nations (Qatar du 12 janvier au 10 février 2024), a quitté l'Algérie, en étant "satisfaite et motivée", selon la Fédération algérienne de la discipline (FAF).

"La sélection palestinienne a quitté l'Algérie, en direction de l'Arabie saoudite, où elle compte peaufiner sa préparation en prévision de la prochaine Coupe d'Asie des Nations. Le sélectionneur Mokrem Deboub et les joueurs Mohamed Khalil et Samer El Joundi étaient satisfaits du travail accompli en Algérie et se sont dits motivés à relever le défi, lors de la compétition asiatique", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

Outre le travail physique et technico-tactique, l'équipe palestinienne a disputé deux matchs amicaux au stade du 19-Mai 1956: le premier le vendredi 15 décembre face à l'équipe locale de l'USM Annaba (3-2) et le second, le mardi 19, contre la sélection algérienne des U23 (1-1).

Pour son prochain stage de préparation en Arabie saoudite, la sélection a jeté son dévolu sur la ville d'Abha, après quoi, elle s'engagera dans la phase finale de la Coupe d'Asie des Nations.