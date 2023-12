Tunisie: Elections locales - 5,18% taux de participation jusqu'à midi (ISIE)

TUNIS — Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), Farouk Bouasker a annoncé que le taux de participation aux élections des conseils locaux a atteint 5,18% jusqu'à midi.

Il a ajouté que le nombre d'électeurs qui se sont rendus aux urnes ce matin s'est élevé à 470 395 personnes sur un total de 9 080 987 inscrits au registre électoral.

Parmi les électeurs ayant voté jusqu'à midi, 120 208 sont des femmes (55,25%) et 350 187 sont des hommes (45,74%).

S'agissant de la répartition de ces électeurs par groupe d'âge, environ 43,15% (72 588 électeurs) étaient des jeunes de moins de 35 ans, 60,45% (241 505 électeurs) âgés entre 36 et 60 ans et 97,38% (183 302 électeurs) étaient des seniors âgés de plus de soixante ans.

Lors d'un deuxième point presse, tenu dimanche après-midi, au centre des médias au palais des sports à El Menzah, le président de l'ISIE a appelé les électeurs, en particulier les jeunes, à accomplir leur devoir civique pour élire leurs représentants aux conseils locaux.

Bouaskar a souligné que l'opération du tirage au sort des candidats à besoins spécifiques s'est déroulée en toute transparence et vient d'être achevée dans les différentes instances régionales, précisant que ses résultats seront annoncés officiellement et qu'il est possible de contacter les instances régionales pour obtenir les noms des vainqueurs dans chaque circonscription.

La même source a tenu à préciser que contrairement à ce qui était indiqué dans certains rapports, tous les centres et bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 08h du matin, affirmant qu'aucune infraction n'a été enregistrée lors de l'opération du tirage au sort des candidats à besoins spécifiques qui a eu lieu en présence des chefs des instances régionales, des membres de l'IRIE et des huissiers de justice.