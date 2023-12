Ile Maurice: «L'endettement a permis à beaucoup de ménages d'avoir accès à une meilleure qualité de vie»

Le patron de TheBrandHouse situe l'importance du dernier mois de l'année pour les commerçants dont le chiffre d'affaires peut représenter 2,5 fois d'un mois. S'il soutient que la récente compensation salariale combinée au paiement du 13e peut doper la consommation en cette fin d'année, il rappelle dans la foulée la nécessité de se montrer transparent dans les offres de paiement. Tout en insistant qu'il faut «démystifier l'endettement et bien faire la distinction entre l'endettement et le surendettement».

Le mois de décembre est considéré comme étant crucial financièrement pour les commerçants vu que les grandes maisons de commerce réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires. Est-ce le cas pour TheBrandHouse qui opère la chaîne de magasins Galaxy et les Samsung BrandStores ?

Le mois de décembre est effectivement un mois vital pour le secteur du retail en général. Il coïncide non seulement avec les périodes festives mais également avec le paiement du 13e mois et l'annonce de la compensation salariale à venir. Décembre est aussi le mois pendant lequel les Mauriciens se font plaisir et font plaisir à leurs proches.

En ce qui nous concerne, nous attachons une attention particulière à l'attractivité de nos offres commerciales, qui combine les prix les moins élevés, une grande variété de cadeaux, des bénéfices additionnels et des «cash back» qui permettent à nos clients d'accumuler des roupies pour leurs achats futurs. À partir de la deuxième quinzaine de décembre, nous avons pratiqué le «late night shopping», ce qui a permis à un maximum de Mauriciens de profiter de nos offres. Notre chiffre d'affaires connaît du coup une hausse conséquente qui peut représenter jusqu'à 2,5 fois un mois normal.

Vu l'affluence dans les magasins électroménagers depuis le début de ce mois, est-ce à dire que vous êtes déjà à vos niveaux pré-Covid en termes de ventes, voire de performance financière ?

Notre chiffre d'affaires continue en effet de croître grâce à une demande soutenue, la compétitivité de nos prix, aidée dans une certaine mesure aussi par l'inflation. Mais c'est avant tout la confiance qu'ont les Mauriciens dans l'enseigne Galaxy et nos Samsung BrandStores qui nous permet de continuer à évoluer et à investir dans des prestations de qualité. On peut dire que le Covid, qui a apporté beaucoup de perturbations à tous les niveaux, est maintenant derrière nous. Cependant, l'érosion des marges commerciales et la hausse conséquente des coûts opérationnels sont des problèmes majeurs auxquels nous devons faire face.

Comment analysez-vous les tendances du marché cette année ? Existe-t-il des produits qui sont plus prisés que d'autres ?

Il y a un engouement définitif pour les produits connectés : smartphones, smartwatches, écouteurs, télés, sound bars et enceintes Bluetooth avec une montée en gamme aussi bien au niveau de la performance des appareils que de la taille des écrans.

De plus, le petit électro est également très prisé comme idée cadeau en cette période. La saisonnalité a définitivement un impact important sur la demande de climatiseurs, ventilateurs et appareils de réfrigération. Grâce à la grande variété de marques que nous commercialisons, nous sommes en mesure de proposer un grand choix qui convient à tous les budgets, qui va de l'entrée de gamme aux produits premium.

Il va sans dire que l'augmentation du salaire minimum à Rs 15 000 et l'octroi d'une compensation salariale 'across the board' de Rs 1 500 à Rs 2 000 à partir de janvier 2024 offriront de bonnes raisons à certaines familles de dépenser davantage, souvent en anticipation sur les prochaines hausses salariales, sur des articles électroménagers. Avez-vous noté une hausse anormalement élevée dans vos chiffres de ventes ?

Il est certain que ces augmentations vont stimuler la consommation et que la demande pour les produits électroniques et électroménagers va en bénéficier au même titre que d'autres secteurs d'activité tels que la grande distribution, les fastfoods, les loisirs, etc. Il est cependant trop tôt pour mesurer l'impact réel sur nos ventes, la redistribution des revenus additionnels des ménages entre épargne et consommation et la hiérarchisation des dépenses de consommation.

En même temps, la Banque de Maurice tire la sonnette d'alarme régulièrement sur l'endettement des ménages lié à des achats impulsifs tirés par des campagnes de pub qui inondent les espaces médiatiques durant cette période. Or, les achats à tempérament, voire à crédit, sont souvent considérés comme une source d'endettement pour certaines familles. D'où votre grande responsabilité pour s'assurer qu'un segment important de votre clientèle ne s'enlise pas dans l'endettement. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

Nous privilégions la transparence dans les offres commerciales ainsi que dans les options de paiement afin d'aider nos clients à prendre des décisions éclairées. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas partout. C'est pour cela que les Mauriciens nous font confiance.

Il nous faut respecter le choix des consommateurs. Certains optent pour un smartphone à crédit, d'autres pour une voiture en 'leasing' ou encore une maison grâce à un 'housing loan'. Il faut démystifier l'endettement et bien faire la distinction entre l'endettement et le surendettement et éviter les jugements de valeur. L'endettement a permis et continuera de permettre à beaucoup de ménages de toutes les couches sociales d'avoir accès à une meilleure qualité de vie. Il a donc des effets bénéfiques contrairement au surendettement qui survient lorsque l'emprunteur est dans l'incapacité de rembourser ses dettes.

Face à la compétition féroce dans ce secteur, comment faites-vous pour vous démarquer par rapport à vos principaux concurrents tout en gardant vos parts de marché ?

Nous demeurons avant tout fidèles à nos valeurs. Nous mesurons avec humilité la confiance que nous accordent tous les jours nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, nos prestataires, les institutions et les membres de notre équipe et nous faisons le maximum pour établir une relation solide et durable qui bénéficie au final à toutes les parties. Nous nous efforçons d'améliorer sans cesse l'expérience du client, de soutenir en permanence la motivation des femmes et des hommes qui constituent l'équipe de TheBrandHouse, d'encourager la diversité, l'innovation et l'efficience et finalement d'avoir un impact positif sur la société dans laquelle nous avons évolué depuis 1930, date de notre création.

TheBrandHouse: Un chiffre d'affaires de Rs 3 milliards

Classé en deuxième position par l'édition 2023 du Top Hundred Companies, TheBrandHouse est un des leaders du marché de l'électroménager et de l'électronique à Maurice. Avec une solide présence dans tous les coins du pays et une réputation d'excellence, elle vient d'être désignée le «No 1 Retail Partner» par Samsung, le géant de l'électronique. Avec plus de 400 employés, TheBrandHouse opère les magasins Galaxy, les Samsung BrandStores à Tribeca Mall, Bagatelle Mall et Riche- Terre Mall ainsi que Galaxy.mu, spécialiste des offres en ligne exclusives. La chaîne Galaxy s'est par ailleurs agrandie cette année avec de nouveaux magasins modernes à Tribeca Mall, Bagatelle Mall et Goodlands Coeur de Ville.

La société assure également la distribution officielle de marques internationales telles que Samsung, Panasonic, Beko, ASUS, Skyworth, JBL, Black+Decker, Elba, MSI, AUX et plus récemment SMEG et Dyson.