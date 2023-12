Ile Maurice: La vocation à fleur de peau

Nous vous avions fait découvrir cette femme médecin, toujours durant le mois d'octobre. Au coeur de la campagne annuelle, qui vise à mettre en exergue l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, cette fine fleur : la doctoresse Sirisha Timmiah Ragudu. Son parcours se distingue par son engagement dans la lutte contre le cancer. Pourquoi ? Comment ?

La jeune femme de 33 ans a entamé ses études médicales en Chine ; son cheminement l'a ensuite conduite à décrocher tout d'abord un postgraduate diploma en «elderly care». Actuellement, elle poursuit des études pour obtenir un mastère dans le même domaine à l'University of Wales Trinity Saint David au Royaume-Uni. Elle ne compte pas s'arrêter là et aspire à continuer à se perfectionner dans le domaine de la santé. En attendant, depuis 2017, elle dédie une grande partie de son temps à l'organisation non gouvernementale (ONG) Link to Life.

Son rôle au sein de cette organisation : faire en sorte que les femmes ouvrent les yeux sur l'importance du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des entreprises et des communautés locales, entre autres. Son dévouement va au-delà. En plus de son engagement au sein de Link to Life, elle reçoit les patients à sa résidence et à la pharmacie de Pamplemousses pour des consultations médicales personnalisées, sur rendez-vous. Au-delà de l'aspect médical, la doctoresse Sirisha Timmiah Ragudu propose également un soutien psychologique à ses patients et leurs proches lorsqu'ils traversent des moments difficiles.

Durant le mois d'octobre rose, elle mettait une nouvelle fois l'accent sur l'importance capitale du dépistage précoce afin de lutter contre le cancer.