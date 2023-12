Ile Maurice: 930 000 repas distribués en 2023

Rebecca Espitalier-Noël, cofondatrice et directrice de Foodwise, révèle d'emblée que les efforts de l'organisation en 2023 ont permis de maintenir la stabilité des dons par rapport à l'année précédente.

Au cours de l'année écoulée, Foodwise a réussi à récupérer et redistribuer 230 tonnes de nourriture, équivalant à près de 930 000 repas, pour une valeur totale de Rs 35 millions. Cette réussite a été rendue possible grâce à la collaboration fructueuse de Foodwise avec 115 entreprises agroalimentaires et 102 organisations non gouvernementales. L'implication de ces partenaires a été cruciale pour atteindre l'objectif commun de lutter contre la faim et le gaspillage alimentaire à Maurice.

Parmi les initiatives notables de l'année, Foodwise a lancé une campagne nationale sur les dates de consommation. Malgré le changement de loi en 2022, une enquête réalisée en partenariat avec Kantar a mis en exergue le fait que 44 % des Mauriciens ne savent toujours pas faire la distinction entre la «best before date» et l' «expiry date». Rebecca Espitalier-Noël souligne que la campagne se poursuivra l'année prochaine avec une approche plus immersive, comprenant des actions sur le terrain, en plus de son volet en ligne. Elle a également laissé entendre qu'il y a des surprises à venir, visant à améliorer le pouvoir d'achat des Mauriciens.

Bien que les habitudes des Mauriciens évoluent progressivement en matière de gaspillage alimentaire, Rebecca Espitalier-Noël note qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, que ce soit au niveau de l'État, des entreprises ou des consommateurs. Elle exprime toutefois son optimisme, soulignant que la lutte contre le gaspillage alimentaire est un marathon plutôt qu'un sprint.

Cette conscience du défi à long terme renforce la détermination de Foodwise à persévérer dans ses actions humanitaires et environnementales.