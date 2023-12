Maroc: Guercif - Clôture de la troisième édition des jeux nationaux des Appelés

Guercif — La troisième édition des jeux nationaux des Appelés du 38ème contingent des Forces Armées Royales (FAR) a pris fin, samedi à Guercif, au terme de six jours de compétitions sportives associant plusieurs disciplines, comme le cross country, la natation et le football.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence notamment du Colonel-Major, Chef de la Direction générale des sports interarmées des FAR, du Colonel-Major, Commandant du Secteur opérationnel Oriental, du Colonel-Major, Commandant d'Armes délégué de la Place de Guercif, du Colonel-Major, Commandant la 6ème Brigade Royale Blindée (BRB), ainsi que des représentants des bureaux, inspections et directions de l'EMG des FAR.

Cette manifestation sportive, qui a connu la participation de 550 Appelés, dont 185 filles répartis sur neuf équipes représentant les différents Centres de Formation des Appelés, a permis de mettre en avant le rôle du sport militaire comme l'un des piliers de l'éducation et de la formation générale du militaire.

De même, ces compétitions ont offert à l'encadrement des FAR une autre plateforme pour mettre en valeur le physique et les qualités athlétiques des Appelés tout en leur inculquant les valeurs des FAR.

Dans une déclaration à la presse, le Colonel Mohamed Khloufi, Directeur du complexe sportif régional de Guercif a mis en avant l'engagement de la Place d'Armes de Guercif et la 6ème BRB des FAR qui ont mobilisé des moyens humains et logistiques importants pour la réussite de cette édition.

%

De son côté, le Commandant Hicham Chatibi, de la Direction Générale des Sports interarmées a fait savoir que cette édition a connu la participation de de 550 Appelés, dont 185 filles, notant que l'objectif est de développer les compétences physiques et psychiques des Appelés à même de prospecter de futurs talents.

Dans le détail, l'appelé Amine El Fakiri (7e Centre de formation des appelés (CFA) de la Marine Royale à Benslimane) a remporté la médaille d'or dans l'épreuve réservée aux masculins, en bouclant la course (7.000 m) devant l'appelé Amine Tahmouni (Forces Royales Air-FRA), arrivé en seconde position (médaille d'argent). Quant à la troisième place dans cette catégorie, elle est revenue à l'appelé Noureddine Akty du 2e CFA Kasba Tadla.

Dans la course disputée sur une distance de 4.000 m, l'appelé Amine El Fakiri (7e CFA Benslimane) s'est distingué pour la deuxième fois et a occupé la première marche du podium en décrochant la médaille d'or, suivi de l'appelé Salah-eddine Agdid (2e CFA Kasba Tadla) qui a obtenu la médaille d'argent au moment où, l'appelé Hossine Toualeb issu du 6e CFA Guercif a obtenu la médaille de bronze en arrivant en troisième position.

En ce qui concerne la course réservée aux appelées, disputée sur un circuit long de 3.000 m, la première place est revenue à l'appelée Kaoutar Hilali (2e CFA Kasba Tadla), alors que les appelées Aya El Fadily (7e CFA Benslimane) et Khadija Rakkou (2e CFA Kasba Tadla) sont arrivées respectivement en seconde et troisième position.

La natation figure aussi au programme pour départager les appelés qui se sont disputés la première place dans cette épreuve qui s'est déroulée dans une piscine couverte avec un parcours de 50 mètres en nage libre. Côté filles, l'appelée Chaimaa Samaki (7e CFA Benslimane) a décroché la première place, suivi de l'appelée Khawla Boussalhi du Centre de formation des oeuvres sociales qui a obtenu la médaille d'argent, tandis que l'appelée Hayat Oulahsaid (7e CFA Benslimane) est classée troisième.

La même discipline a connu aussi une belle prestation signée notamment l'appelé Mouad Nahri (7e CFA Benslimane), suivi des appelés respectivement Anas Mourabit et Khalid El Idrissi relevant du même CFA.

La clôture des compétitions a été marquée par les deux matchs finaux de football, garçons et filles. Le premier match (Filles) a été disputé entre l'équipe du 2e CFA Kasba Tadla et celle des Forces Royales Air (FRA). Les appelées du 2e CFA Kasba Tadla ont remporté le match par un résultat de 2 buts à 1. Côté garçons, le match final a été disputé entre l'équipe du 1er CFA El Hajeb et celle des FRA qui ont fait match nul.

Les deux équipes se sont départagées lors de l'exercice des tirs au but, où les appelés du 1er CFA El Hajeb se sont finalement imposés grâce à leur efficacité face au portier des FRA.

À l'issue de cet événement sportif, il a été procédé à la remise des médailles et des trophées aux différents vainqueurs. De même, un hommage a été rendu à plusieurs cadres militaires concernés.