Sénégal: A Tambacounda, Amadou Ba chante les vertus de la coopération transfrontalière

Tambacounda — La coopération transfrontalière est un pilier fondamental pour favoriser la compréhension mutuelle, renforcer les liens entre les régions voisines et promouvoir la paix et la sécurité, a déclaré samedi à Tambacounda (est) le Premier ministre, Amadou Ba.

"La Semaine de l'amitié et de la fraternité (SAFRA) ouvre la voie à une intégration plus profonde et durable entre les nations", a dit Amadou Ba lors de la cérémonie de lancement de la 31ème édition de la Semaine de l'amitié et de la fraternité en Afrique de l'Ouest (SAFRA.AO).

"L'intégration sous-régionale est un concept clé pour le progrès économique et social (...) En unissant leurs forces, les pays membres peuvent créer des synergies, exploiter les avantages (...) dans le commerce, les infrastructures, la santé, l'éducation et bien d'autres domaines", a exposé le chef du gouvernement.

M. Ba a plaidé pour le renforcement de la collaboration entre les populations de localités frontalières pour favorise la croissance et le bien-être.

Le chef du gouvernement sénégalais a salué le travail de la SAFRA.AO qui, à ses yeux, "incarne l'esprit d'initiative et de coopération à la base qui implique les communautés locales dans la définition et la réalisation de projets qui servent l'intérêt commun".

"C'est par cette approche participative et inclusive que des résultats concrets et durables peuvent être obtenus pour l'avancement collectif des régions transfrontalières. Il est crucial de soutenir et de promouvoir de telles initiatives", a encore dit M. Ba devant un parterre de personnalités et d'invités.

La Semaine de l'amitié et de la fraternité est une initiative de coopération transfrontalière lancée il y a 38 années par des leaders de la jeunesse de Kayes au Mali et de Tambacounda au Sénégal, a rappelé le maire de la commune de Tambacounda, Papa Banda Dièye, par ailleurs président du réseau des maires des villes membres de la SAFRA.AO.

Cette initiative est portée par plusieurs acteurs des villes de Kayes (Mali), Selibaby (Mauritanie), Tambacounda (Sénégal) Bassé (Gambie), Gabou (Guinée Bissau) et Boké (Guinée Conakry).

Cette semaine de l'amitié consiste à organiser tous les ans, de façon tournante, dans l'une des villes membres une édition à travers diverses manifestations sportives, culturelles, socio-économiques et éducatives en vue de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les populations dans l'espace transfrontalier, ont rappelé les initiateurs.

Depuis sa 18ème édition organisée en décembre 2004 à Tambacounda, la SAFRA a inscrit dans son agenda le volet politique et développement avec notamment l'organisation d'un symposium portant sur un thème fédérateur et facteur d'intégration, a souligné le maire de la commune de Tambacounda.