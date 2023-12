Ile Maurice: Vikash Tatayah - L'oiseau rare

Un passionné de la faune et de la flore, c'est ainsi que l'on peut décrire Vikash Tatayah, directeur de la conservation et trésorier adjoint de la Mauritian Wildlife Foundation. Fort d'une expérience de plus de 26 ans dans le domaine de la conservation, il a plusieurs casquettes, dont celui de co-président du groupe de spécialistes des plantes des Mascareignes de l'International Union for Conservation of Nature et membre de divers autres groupes de spécialistes.

Après une formation en agriculture, il décide de consacrer sa vie à la conservation. Il a d'ailleurs mené une étude doctorale novatrice sur le pétrel de l'île Ronde, où il a découvert le premier complexe hybride d'espèces vertébrées à trois - voire quatre - voies jamais enregistré dans le monde. À la tête de programmes de conservation à Maurice, Rodrigues et dans les îles extérieures, il a contribué au rétablissement de nombreux animaux et plantes menacés.

Reconnu localement et internationalement, Vikash Tatayah a reçu diverses distinctions, la plus récente étant le BirdLife International's Global Partnership Award en septembre 2022, partagé avec Carl Jones, pour leur rôle crucial dans la préservation d'espèces d'oiseaux en extinction et le développement de techniques bénéfiques à la conservation aviaire mondiale. Il a également été élu membre du BirdLife's African Regional Council and Global Council. En outre, il compte près de 100 publications dans des revues à comité de lecture (NdlR, publiées et en attente), a co-écrit plusieurs livres et chapitres et a examiné des articles scientifiques.

%

Né le 7 octobre 1972, Vikash Tatayah ne se limite pas à sa passion pour la faune et la flore sauvage ; il est également «amateur d'histoire, bibliophile et auteur». C'est aussi un passionné de jardinage et de bricolage. De plus, il apprécie une diversité de genres musicaux et de cinéma et accorde une importance particulière à sa vie familiale, passant du temps avec sa femme et ses trois enfants ainsi qu'avec un large cercle de parents et d'amis.

Son souhait pour la nouvelle année : le renforcement des projets de la fondation déjà en chantier, entre autres à l'Île-aux-Aigrettes, l'île Ronde et Rodrigues. Il espère également intensifier les efforts pour sauver les plantes endémiques de Maurice, en mettant un accent particulier sur celles en danger de disparition. Sur le plan personnel, Vikash Tatayah souhaite que son cercle de relations s'agrandisse et s'approfondisse car c'est de là qu'il tire sa force et son énergie, nous confie-t-il. «Je souhaite bonheur, santé et prospérité à tous.»