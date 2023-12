Sénégal: Formation et coaching - Les goulots d'étranglement à l'entreprenariat féminin

Le réseau Activ'Elles a lancé hier samedi 23 décembre la plateforme e-learning accessible en français, en anglais, en wolof et à toutes les femmes entrepreneuses du territoire national.

Des initiatives en faveur de l'entreprenariat féminin n'en manquent pas dans ce pays. Mais, elles sont limitées par l'absence de formation et de coaching. Pour lever ces obstacles, le réseau Activ'Elles a lancé hier samedi 23 décembre la plateforme www.lesactivelles.com. Cette plateforme e-learning propose des programmes de capacitation 2.0 pour un leadership féminin renforcé avec un accès simple et facile, moyennant 10 000 FCFA par masterclass (module). Les différentes propositions de cours sont : Créer un tunnel de vente lucratif ; Business plan ; L'art de l'indépendance ; Stratégies relatives aux marchés publics ; financer votre entreprise ; Créer et maintenir une expérience client ; Techniques d'organisation & Boost de productivité ; Concilier succès professionnel & Bien-être personnel ; Concilier business & Vie de famille entre autres.

« Les cours sont disponibles en français, en anglais, en wolof et accessible à toutes les femmes quel que soit le lieu de résidence, le niveau d'étude ou de langue et fonctionnelle 24h/24h, 7j/7j », a expliqué la fondatrice et directrice générale de Msrh-Consulting, Maimouna Dieng. Revenant sur l'opportunité de la plateforme, elle explique que tout est parti d'un constat que les femmes rencontrent beaucoup de difficultés dans l'entreprenariat féminin. Lesquelles ont trait à l'absence de formation et de coaching.

D'où « la plateforme Activ'Elles qui offre des formations adaptée afin d'outiller les femmes des techniques et concepts qui leur permettre d'offrir des services adaptés au marché de l'offre et de la demande de l'entrepreneuriat », développe Mme Dieng. Pour s'en convaincre, elle part du postulat que les femmes représentent 49,4% de la population selon le dernier recensement provisoire de l'Agent nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Et cette évidence montre l'importance des femmes dans la société. Sous ce rapport dira-t-elle : « Nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat féminin est la solution à l'autonomisation des femmes ».

Elle ajoutera : « Notre objectif de formation, c'est 50 femmes par jour, 1500 par mois, 18 000 par année, soit 50 000 femmes en ans ».