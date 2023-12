Angola: Une secrétaire d'État défend l'amélioration de la législation environnementale

Luanda — La secrétaire d'État angolaise chargée de l'Action climatique et développement durable, Paula Cristina Coelho, a défendu samedi, l'amélioration des paquets législatifs pour la préservation des espèces marines et l'éducation et sensibilisation spécifique des enfants comme actions immédiates pour le secteur.

La secrétaire d'État a fait ces déclarations à la presse dans le cadre de la visite du Président de la République au projet Kitabanga, dédié à l'étude et à la préservation des tortues, dans la municipalité de Porto Amboim, dans la province de Cuanza Sul.

Paula Coelho a souligné que son département ministériel suivra les projets sur les tortues, car il s'agit d'une espèce sur laquelle il existe déjà des études plus avancées.

« Que ce soit un projet pilote ou un modèle, mais ce sont quelques-unes des actions immédiates auxquelles nous donnerons suite en tant que ministère de l'Environnement », a-t-elle déclaré.

Paula Coelho a fait savoir que le ministère surveillait l'exercice réalisé par le projet Kitabanga, dans le cadre de son programme social, pour qu'il y ait des esprits plus conscients, à un moment critique où les espèces sont en grand déclin.

La secrétaire d'État a défendu un plus grand investissement, soulignant l'engagement des partenaires et la nécessité d'un plus grand parrainage, spécialement pour la communauté, car cela permettra de surmonter les défis et d'avoir un Angola de plus en plus meilleur.