Angola: João Lourenço défend l'engagement collectif en faveur de la protection de la nature

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu samedi, dans la municipalité de Porto Amboim (Cuanza Sul), l'engagement de tous dans la protection de la nature.

Le Chef de l'État, qui s'adressait à la presse après une visite de travail de quelques heures à dans la municipalité de Porto Amboim, a évoqué la nécessité de protéger les tortues marines, une espèce menacée par l'action humaine, considérée comme en voie d'extinction en Angola. De même, il prône la protection des autres espèces animales et du monde végétal.

Dans ce sens, il a souligné le travail réalisé par l'organisation non gouvernementale Kitabanga, axé sur l'étude et la conservation des tortues marines le long de la côte angolaise et a exprimé l'engagement de l'État, de la société civile et des entreprises dans le projet susmentionné, ainsi que dans la lutte pour sauver la planète.

"Certains protègent les mangroves et d'autres espèces végétales, tandis que le projet Kitabanga protège le monde animal, plus particulièrement nos tortues", a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, salué le projet Kitabanga qui se préoccupe aussi d'éduquer les enfants afin que, dès leur plus jeune âge, ils puissent commencer à remplir la mission de protection de cette espèce.

Le Président de la République a souligné que l'Angola répondait à la préoccupation et à l'engagement des Nations Unies de protéger l'environnement, avec des actions visant à protéger les mangroves, les tortues et d'autres espèces en voie d'extinction à cause de l'action humaine.

"Nous faisons notre part. En protégeant la tortue en Angola, nous protégeons la tortue partout dans le monde, car c'est un animal qui immigre", a-t-il déclaré, appelant à un effort commun pour protéger toutes les espèces animales et végétales.

João Lourenço a évoqué la nécessité de ne pas avoir de frontières entre public et privé en matière de protection de la nature.

Le Président de la République a effectué aujourd'hui une journée de travail dans la municipalité de Porto Amboim, dans le cadre de son engagement en faveur des politiques sociales, au cours de laquelle il a visité la zone de nidification des tortues marines du projet Kitabanga, à l'embouchure de la rivière Longa, où des centaines de tortues sont remises dans la mer.

João Lourenço a également visité la zone d'éducation environnementale et un atelier où travaillent des femmes artisanes, ainsi que l'école primaire Hogiwa, dans la localité du même nom.

A Hogiwa, le Président de la République, en compagnie de la Première Dame, s'est entretenu avec des enfants de Cuanza Sul, pour la plupart élèves, sur les aspects liés à la protection des tortues marines en Angola et a procédé à la remise symbolique de cadeaux, à l'occasion du Noël Écologique.

A propos du projet Kitabanga

Lancé en 2003, dans la zone de Palmeirinhas, à Luanda, Kitabanga est un projet d'étude et de conservation des tortues marines mis en oeuvre par le département de biologie de la Faculté des Sciences naturelles de l'Université Agostinho Neto.

Le projet est exécuté en partenariat avec la Fondation Kissama et l'Université de Namibe, ainsi qu'avec l'approbation du ministère de l'Environnement.

Le projet surveille 150 kilomètres de côte et est déployé dans les provinces de Bengo, Zaïre, Benguela, Namibe et Cuanza Sul.

Au cours de cette période, le projet a protégé 45 000 nids, ce qui a permis la ponte en toute sécurité de quatre millions cinq cents mille tortues.