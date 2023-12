Ghana: West Ham - Mohammed Kudus élogieux envers Jarrod Bowen !

L'attaquant de West Ham United Mohammed Kudus reconnaît le soutien et les encouragements mutuels entre lui et son coéquipier Jarrod Bowen alors qu'ils poursuivent leur impressionnante saison.

Le duo a brillé jusqu'à présent cette saison pour les Hammers, avec leurs buts assurant une victoire 2-0 contre Manchester United samedi après-midi.

Bowen a conclu l'année en tant que meilleur buteur de West Ham, marquant un total impressionnant de 13 buts.

Kudus a contribué au succès de l'équipe en marquant le deuxième but de la victoire 2-0 contre les Diables Rouges. Le but du Ghanéen marquait son sixième en championnat et son 10e au total.

Après ce triomphe, West Ham s'est hissé à la sixième place du classement de la Premier League, un exploit remarquable pour l'équipe de l'Est de Londres.

« Tout le mérite revient à Jarrod. Je ne suis pas surpris qu'il marque encore. Il a la faim et l'éthique de travail, ainsi que son professionnalisme », a déclaré Kudus dans une interview d'après-match accordée aux médias britanniques.

« Il nous donne l'exemple et je suis un grand fan de la façon dont il joue. Nous continuons à nous pousser et à nous entraider, et je suis tellement heureux qu'il continue de marquer, et je sais qu'il y a encore plus à venir de lui. »