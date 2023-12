Tunisie: Kairouan - Participation très faible dans la matinée, moyenne en fin d'après-midi

A l'instar des autres gouvernorats, Kairouan a vécu hier, 24 décembre, au rythme des élections locales qui se déroulent pour la première fois en Tunisie.

Après une campagne électorale de proximité plutôt timide où les candidats ont dû faire le porte-à-porte pour recueillir un nombre suffisant de voix et pour informer les citoyens quant à leur programme, les élections locales ont été marquées par la faiblesse de la participation des électeurs dont beaucoup n'ont pas encore compris l'importance de ce scrutin. Au total, 411 candidats sont en lice au sein des 117 imadas, soit 119 circonscriptions électorales, dont 13 n'ont présenté chacune qu'un seul candidat. Et c'est à 8h00 que les 318 centres de vote ont commencé à accueillir les premiers électeurs, à un rythme très lent et les files d'attente n'étaient pas longues.

D'ailleurs, le taux général de participation qui était de 3,5% à 10h00 est passé à 5,6% vers midi puis à 9% à 16h00. Et si le taux de participation s'est amélioré en fin d'aprèsmidi, c'est que la plupart des villageois sont occupés par la cueillette des olives jusqu'à 15h00, et ainsi ont-ils pu rejoindre les bureaux de vote... A titre d'exemple, dans la délégation de Bouhajla où sont inscrits 59,516 électeurs au sein des 42 centres de vote, le taux de participation est passé de 5% à 10h00 à 10% vers 16h00. Et à Hajeb El Ayoun où sont inscrits 30.315 électeurs, le taux de participation est passé de 4% à 8% vers 16h00.

Le scrutin s'est déroulé dans la sérénité

Au sein du centre de vote à l'école primaire d'El Mansoura (Kairouan-Sud), M. Sami Harbaoui, directeur de centre, nous explique que 4 bureaux de vote ont été réservés aux 5.976 électeurs, et les 10 assesseurs maîtrisent parfaitement toutes les procédures à respecter, et ce, en toute transparence. Et le taux de participation qui était de 4% à 10h00, est passé à 9% vers midi puis à 14% à 16h00. Parmi les électeurs motivés, nous avons recueilli les témoignages de Malek et Anouar Ben Amira, en compagnie de leur fille et petite-fille Molka:

«Nous avons tenu à ce que Molka soit avec nous pour l'initier au devoir civique. Pour nous, c'est une journée historique et une fête de la pratique démocratique. Et nous sommes convaincus que les nouveaux conseils locaux participeront à l'élaboration du plan de développement régional et local et auront des activités visant le développement social, économique, culturel et éducatif, dans toutes les circonscriptions de la région». Madame Manel Abbene, accompagnée de son fils Malek (6 ans), est fière d'avoir montré à son fils le déroulement du scrutin.

«Finie l'époque où on faisait voter les morts et où les résultats étaient connus d'avance. Ces élections locales sont organisées en toute liberté. Voilà un acquis à défendre par toutes les forces démocratiques...» Mais dans les quartiers populaires et au centre-ville, nous avons rencontré des citoyens désabusés, peu enthousiastes et montrant leur désintérêt vis-à-vis de ces élections. En témoignent, Samir et Ali, deux jeunes étudiants: «Nous avons décidé de ne pas voter, tout comme nos camarades, car nous en avons marre de l'amateurisme de la classe politique et des problèmes socioéconomiques».