Tunisie: Bureaux de vote au Kram et à la Goulette - Chacun aspire au changement

Le premier scrutin de proximité s'est déroulé dans une atmosphère sereine et sans incident dans les bureaux de vote au Kram et à La Goulette relevant de la circonscription électorale de Tunis 2. Les efforts déployés par l'Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) étaient visibles à travers une impeccable organisation et une application studieuse de ses membres répartis dans les bureaux de vote. L'affluence était faible aux premières heures qui ont suivi l'ouverture des bureaux, mais le nombre de votants a augmenté à mesure que l'heure avançait

Balisant le terrain pour un nouveau long processus électoral qui oeuvre à compléter le nouveau modèle de gouvernance par la base, les élections locales observées au Kram et à La Goulette ont été marquées notamment par l'affluence de personnes d'un certain âge. Les jeunes étaient beaucoup moins nombreux. Une réticence devenue une habitude pour nos jeunes ces dernières années. Ce phénomène n'est pas propre à la Tunisie mais concerne d'autres pays dans le monde.

C'est notre pays, «inchallah zina»

Au bureau de vote de Kheireddine, un couple originaire de cette localité, d'une gaieté communicante, nous salue poliment et passe tranquillement au bureau de vote. A sa sortie, Si Jafaâr Sadok Mohsen, le mari, nous fait savoir qu'il vient d'accomplir un devoir national. Il plonge un moment dans le passé et s'attarde à évoquer le bon vieux temps des années soixante où les Maltais répandaient la joie en été à Kheireddine.

%

Puis, il se ressaisit pour nous déclarer: «C'est notre pays, on doit aspirer à un avenir radieux et surmonter les problèmes, Inchallah zina». Sa belle dame, sourire aux lèvres, acquiesce de la tête. Jusqu'à 11h30, plus d'une trentaine de personnes ont accompli leur devoir sur 1.284 inscrits. A noter que cette circonscription compte un seul candidat. Il s'agit de Hosni Tebourbi (51 ans). De Kheireddine au bureau de vote du lycée 2-Mars situé à La Goulette où deux candidates sont en lice, à savoir Rym Belhaj Mohamed (44 ans) et Ilhem Ben Salah (53 ans), le nombre de votants était nettement plus élevé.

Ceci s'explique surtout par le nombre de votants qui s'élève à 9.501, selon la présidente du bureau de vote qu'on a contactée sur place. «Tout est en règle et on n'a enregistré aucune infraction», nous confirme-t-elle. Deux sexagénaires (d'anciennes Gouletoises de Cecilia) nous expliquent qu'elles sont venues pour apporter leur soutien au Président de la République. «On ne peut applaudir d'une seule main, nous souligne l'une d'entre elles, en l'occurrence Zina Smiri. On espère que les nouveaux élus contribueront à l'entretien de l'ensemble du domaine public, notamment la propreté de la ville de La Goulette et seront en mesure de créer des emplois pour les jeunes et mettre un terme à certains actes de vandalisme».

Pour le bien des générations futures

Non loin du souk du dimanche au Kram-Ouest, ouvert en ce jour d'élections, et au bureau de vote de l'école FarhatHached, l'affluence était faible du moins pendant la matinée. Le président du bureau de vote espère que le nombre de votants augmentera l'après-midi.

Besma Moumni, la cinquantaine bien sonnée, a préféré, elle, s'acquitter de son devoir de vote. Fonctionnaire, elle est consciente que le pays passe par une étape cruciale et qu'il est grand temps de soutenir la candidature de ces jeunes qui oeuvreront à améliorer les conditions de vie des citoyens. Un autre votant, Ali Ben Abdallah Ben Saïd, serveur de café à Carthage Byrsa, est content d'avoir accompli le vote.

Agé de 52 ans, il veut que les nouveaux élus mettent fi n aux étalages anarchiques au Kram et créent de nouveaux projets de développement dans cette zone qui a longtemps souffert de la marginalisation. Le nombre d'inscrits dans le bureau de vote Erriadh Kram-Ouest est de 3.853. Les deux candidats sont Fadwa Zehi Hfi dhi (38 ans) et Ali Sassi (35 ans) .

Toujours au Kram, mais dans la zone Est cette fois où se sont présentés 3 candidats: Slim Ben Achour (54 ans), Nedra Ahmed (31 ans), Hazar Souissi (42 ans), et au bureau de vote de l'école El Jahedh, l'un des votants, Lajmi Ben Hamza nous déclare «Je vote parce que c'est un devoir et pour le bien de notre pays». Il espère que les nouveaux élus des élections locales seront en mesure de concevoir et mettre en oeuvre des programmes de développement au plan local, transmettre les requêtes des citoyens et définir les projets prioritaires.

Le professeur universitaire Hassen Kassar confirme pour sa part que ces élections sont une manière de penser la démocratie et de la pratiquer. Les élections locales ne peuvent être en fi n de compte qu'au service des citoyens, puisque ces derniers sont appelés à élire un candidat issu de leur localité. On espère toutefois que les élus seront en mesure de répondre concrètement et réellement aux aspirations des citoyens.

Noura refuse catégoriquement le retour de l'ancien système

Les attentes des habitants de cette localité sont nombreuses, enchaîne à son tour Noura Ben Alaya, accompagnée de son mari. On ne veut plus d'étalages anarchiques, ce phénomène, qui revient en force ces derniers jours au Kram à proximité de la gare, nous étouffe. On veut que tout le monde se soumette aux lois et on aspire à vivre dans une ville propre pour le bien des générations futures.

Noura refuse catégoriquement le retour de l'ancien système qui a mis le pays à genoux. Son mari, Mondher Dridi, est de son avis. Je vote pour le changement, nous explique-t-il. Avec une nouvelle équipe, on aspire toujours au mieux et à une amélioration de notre vécu. Il s'agit d'une fête démocratique à laquelle on est appelé à participer, commente Taoufi k Ben Abdallah, représentant de la société civile au Kram. On est appelé à appuyer le processus démocratique qui nous permettra de choisir librement notre candidat au niveau des conseils locaux.

Ces derniers devront être en mesure de répondre à nos aspirations et nos attentes relatives, en particulier à la mise en place de villes où il fait bon vivre, respectant l'environnement et incarnant la résilience contre les changements climatiques car ceci contribuera à sauvegarder les espaces verts dans les communes.

Plusieurs représentants de la société civile et des observateurs accrédités par des candidats ont observé le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote. Pas d'infractions enregistrées. Certains ont préféré manquer ce grand rendez-vous, déçus par le rendement des anciens membres des conseils municipaux et même de l'ARP dissoute.