Tunisie: Bizerte - Remarquable mobilisation !

En ce 24 décembre 2023, la région de Bizerte s'est levée tôt (à partir de huit heures) pour accomplir son devoir civique, à savoir les élections locales.

Très attendues parce qu'elles représentent une première dans notre pays, ces élections ont vu une participation limitée d'abord, et qui est montée crescendo au fur et à mesure que l'on avançait dans la journée. Ce sont, comme d'habitude, les adultes et les personnes relativement âgées selon les organisateurs qui se sont rendus dans les bureaux pour élire leurs candidats.

A Bizerte, ils étaient 485.225 inscrits appelés à voter dans les 415 bureaux de vote aménagés à cette occasion. On dénombre 106 arrondissements dans tout le gouvernorat hormis l'île de La Galite qui n'est pas habitée et donc pas d'électeurs, qui ont vu l'élection de 106 conseillers locaux dans les 14 délégations de Bizerte. Il est à noter que 14 membres seront élus parmi les 45 candidats handicapés physiques lors de ce rendez-vous électoral. L'opération de vote s'est déroulée dans de bonnes conditions selon les électeurs et les présidents de centre, du moins ceux qu'on a rencontrés, notamment dans celui de la Corniche à Bizerte-Nord.

On a mobilisé 325 contrôleurs pour veiller au bon déroulement de cette échéance électorale. Les candidats qui s'y sont présentés relèvent pour 41% de la catégorie des commerçants, 19% des fonctionnaires, 15% du secteur privé, 8% des retraités, 13% des chômeurs et 4% divers. Cette opération a vu la mobilisation de l'armée et des agents de sécurité qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour garantir la réussite de ces élections. Pour une première, il y avait une volonté de bien faire au-delà de tout.