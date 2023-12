Ile Maurice: Privilégier l'altruisme à l'égoïsme

Rashid Ahmine, haut fonctionnaire discret, n'est pas du genre à se mettre en avant, pour commenter officiellement les faits d'actualité. Ainsi, dans son entourage, on confie que le titre de Mauricien de l'année 2023 que l'express lui a conféré s'avère pour son bureau et lui «une très grande responsabilité» et que cela l'encourage à mener le combat «sans crainte, ni faveur»..

Depuis sa naissance, cinq ans avant l'Indépendance de Maurice, l'express éclaire les parcours, actes et discours des Mauriciens qui tendent à nous tirer vers le haut. C'est un sacré contraste avec les esprits étriqués qui nous maintiennent en arrière. Saint-Exupéry décrit le mieux ceux qui deviennent les héros de leur propre vie : pour cela, nous devons préférer le danger à la sécurité, l'altruisme à l'égoïsme. Cet héroïsme-là, qui est en nous et qui surgit sans qu'on le sache, donne un sens à la vie. L'action épanouit la personne. Et c'est en accomplissant des actes dictés par notre conscience la plus profonde que nous devenons de meilleurs êtres humains.

Après la première vague de Covid-19 en 2020, la rédaction de l'express saluait les frontliners, notamment ceux et celles qui ont mis leur vie en danger pour aider à combattre le virus. Hommage et respect au personnel soignant, aux éboueurs, aux employés des supermarchés, entre autres. Le problème, nous ont fait remarquer des lecteurs ensuite, c'est quand l'on nomme un corps de métier, comme les infirmiers, tout le monde est encouragé, même ceux qui ne font pas bien leur travail, par exemple, en négligeant des patients de peur d'être contaminés.

Lorsqu'on jette un regard dans le rétroviseur des dix dernières années, des noms intéressants interpellent et permettent de jauger les choix par rapport au temps qui passe, aux donnes qui changent.

Le changement climatique, l'approvisionnement en eau, la mise en application de la Financial Crimes Commission, les échéances électorales et les alliances politiques, l'inflation globale et locale, les nouvelles grilles salariales, la situation des petites et moyennes entreprises, la réduction des inégalités et les conditions des travailleurs immigrés, la démocratie versus l'autocratie sont les sujets qui vont préoccuper le pays. Si avant on pouvait dire : 'chaque chose en son temps', désormais, elles arrivent pratiquement toutes en même temps.