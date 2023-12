Ile Maurice: Champ-de-Mars - Pas d'exclusivité pour la MTC Jockey Club Ltd

Le voeu de la nouvelle compagnie du Mauritius Turf Club (MTC), qui se voulait être organisatrice de courses exclusive en 2024, ne sera pas exaucé. Il nous revient que la demande de la MTC Jockey Club Ltd pour l'utilisation exclusive de la piste du Champ-de-Mars se heurte au refus de la Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC), vu que la People's Turf (PTP), seule aux commandes en 2023, a déjà fait part de sa ferme intention d'être encore une fois présente sur le plus vieil hippodrome de l'hémisphère sud l'année prochaine.

Si la COIREC maintient sa position, la MTC Jockey Club devra revoir sa stratégie, car le MTC n'est pas intéressée à renouveler l'expérience de 2022 quand la MTC Sports And Leisure Ltd et la PTP s'étaient partagé le Champ-de-Mars, avec des résultats financiers désastreux pour la filiale du MTC, mise en liquidation au terme de la saison. En revanche, un partage de la piste avec la MTC Jockey Club ne serait pas aussi contraignant pour la PTP, qui misera également en 2024 sur l'hippodrome de Petit-Gamin.