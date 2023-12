Ile Maurice: La Team MCB-Maurice - Un modèle de régularité

Année après année, la sélection nationale de cyclisme maintient une belle régularité en matière de résultats. En 2023, la Team MCB-Maurice a de nouveau brillé. Que ce soit sur le plan africain ou régional, nos forçats de la route ont fait sentir leur présence et ils ont même effectué une incursion au plus haut niveau avec une participation aux Championnats du monde.

L'année 2023 avait commencé sur les chapeaux de roue avec la troisième place au classement général final de Christopher Lagane à la Tropicale Amissa Bongo (23-29 janvier), course prestigieuse du calendrier de l'Africa Tour. Le leader de la sélection nationale ne concède que 34 secondes au lauréat de cette édition, le professionnel français Geoffrey Soupe (Team TotalEnergies).

Moisson record au Ghana

Nos compatriotes enchaîneront avec une moisson record aux Championnats d'Afrique qui se tiennent du 8 au 13 février à Accra au Ghana. Ils y décrochent cinq médailles d'or. Aurélie Halbwachs-Lincoln s'est illustrée au contre-la-montre individuel, alors que dans l'épreuve par équipes, elle a aussi brillé en compagnie de Kimberley Lecourt de Billot, Raphaëlle Lamusse et Lucie Lagesse.

Dans le relais mixte, les Mauriciens (Christopher Lagane, Alexandre et Gregory Mayer, Aurélie Halbwachs-Lincoln, Kimberley Lecourt de Billot et Raphaëlle Lamusse) ont conservé le titre acquis en 2022, alors que les cadets Juliano Ndriamanampy, Samuel Dupuy, Tristan Hardy et Henri Rouillard ont marqué l'histoire en devenant les premiers champions d'Afrique du contre-la-montre par équipes de cette catégorie. Samuel Dupuy devait ensuite remporter le titre dans la course sur route devant Juliano Ndriamanampy.

Kimberley Lecourt de Billot (contre-la-montre individuel élite dames), Lucie Lagesse (course sur route élite/moins de 23 ans dames) et le quatuor Gaël André, Noah Ong Tone, Jeremy Raboude et Samuel Quevauvilliers (dans le contre-la-montre par équipes) ont ajouté trois médailles de bronze à la récolte mauricienne au cours de cette 19e édition.

Au mois de mai, la Team MCBMaurice a pris part pour la toute première fois au Tour du Bénin. Une course figurant au calendrier de l'Africa Tour et comprenant sept étapes (2- 7 mai). Christopher Lagane avait été forcé à l'abandon à l'issue de l'étape inaugurale pour raisons de santé mais il allait être de nouveau d'attaque pour participer au Grand Prix de Cotonou qui a eu lieu après le Tour. Le leader mauricien réussira le tour de force de s'imposer au terme des 87 kilomètres de course.

De retour à Maurice, Christopher prendra une très bonne deuxième place à 20 secondes de l'Anglais Archie Cross au classement général final du Tour national (6-9 juin) qui avait pour la toute première fois le label UCI (2.2).

Les jeunes n'ont pas été en reste

En lice aux côtés de la crème du cyclisme en Écosse pour les Championnats du monde, nos représentants n'ont, certes, pas pu rivaliser mais ont vécu une expérience mémorable. Pour Maurice, être représentée par six coureurs en cyclisme sur route et en VTT - Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, Kimberley Lecourt de Billot, Aurélie Halbwachs-Lincoln et Raphaëlle Lamusse - était déjà une victoire. Car, pour la toute première fois, l'Union cycliste internationale (UCI) organisait des Mondiaux réunissant toutes les spécialités qui étaient au nombre de treize.

Les cadets, à l'instar de Juliano Samuel Dupuy, Tristan Hardy et Henri Rouillard (de g. à dr.), ont été une source de grande satisfaction.

La prestation de nos cyclistes aux 11eᣵ Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) à Madagascar du 25 août au 3 septembre aura aussi marqué les esprits. Le «Motherland» a retenti à quatre reprises grâce au quatuor masculin du contre-la-montre par équipes (Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond et Hanson Matombé), à Aurélie Halbwachs-Lincoln (contre-la-montre individuel dames) et à Raphaëlle Lamusse et Christopher Lagane dans les épreuves de course en ligne.

Les médailles d'argent décrochées par Alexandre Mayer (battu de 2 centièmes par le Réunionnais Thomas Lang au CLM individuel) et d'Aurélie Halbwachs-Lincoln, Raphaëlle Lamusse, Lucie Lagesse et Célia Halbwachs au CLM par équipes dames auraient pu se transformer en or également. Mayer s'est aussi offert l'argent dans la course en ligne.

Si l'élite s'est distinguée, les jeunes n'ont pas été en reste. Après leur coup d'éclat aux Championnats d'Afrique, les cadets ont encore fait parler la poudre au Tour des Jeunes, tenu parallèlement au Tour de la Réunion du 16 au 24 septembre. En effet, Juliano Ndriamanampy s'est imposé haut la main au classement général final tandis que Samuel Dupuy a enregistré deux succès d'étapes. Les deux fers de lance ont été bien épaulés par leurs coéquipiers, Henri Rouillard, Denito Justine, Jahmie Louis, Thomas Harel et Matthieu Bathfield.

Tout cela est, bien entendu, le fruit d'un travail assidu réalisé par la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) et de son staff technique dirigé par l'entraîneur sud-africain Trevor Court. Ils ont reçu une belle récompense avec la double qualification pour les Jeux olympiques de 2024. A Paris, ce seront Christopher Lagane et Kimberley Lecourt de Billot qui défendront le quadricolore dans la course en ligne.