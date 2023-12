Algérie: L'APN salue la décision du Président de la République d'instituer une nouvelle tradition

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) a salué, lundi soir, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'instituer une tradition annuelle pour s'adresser à la Nation, via les représentants du peuple des deux chambres du Parlement.

L'APN a qualifié, dans un communiqué, cette décision de "louable initiative et bonne pratique dont la profondeur de la portée traduit la volonté renouvelée du président de la République de créer davantage d'opportunités, en vue de consacrer l'orientation de l'Etat vers la consolidation de la confiance du peuple en ses institutions, étant l'un de ses 54 engagements".

Mettant l'accent sur l'importance de "la teneur du discours prononcé par le président de la République devant les membres des deux chambres du Parlement et les cadres de la nation", l'APN assure poursuivre son "soutien aux efforts visant à consolider les acquis réalisés ces dernières années, et sa marche sur la même voie vers la concrétisation de davantage de réalisations qui permettraient au peuple algérien d'accéder à la prospérité et au bien-être et de consolider la place de choix qu'occupe l'Algérie, pays leader dans son environnement et parmi tous les pays".

L'APN a, également, salué "l'importance accordée, par le président de la République, à la consolidation du caractère social de l'Etat, et son souci de poursuivre la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et de maintenir les efforts d'édification d'une relance économique effective qui affranchirait l'Algérie de la dépendance aux recettes des hydrocarbures" Par ailleurs, l'APN s'est félicité des "positions de l'Algérie vis-à-vis des questions intéressant la région et la Nation", les qualifiant de "repères et de piliers à même d'orienter la marche vers la réalisation des objectifs tracés, sur la voie frayée par les vaillants chouhada, pour que l'Algérie demeure fidèle à ses sacrifices et à ses nobles principes humains".