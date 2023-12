Ile Maurice: Une année riche en aventures et en rêves

Dans le petit centre rempli de couleurs de l'organisation à but non lucratif qui encadre et soutient des enfants issus de milieux vulnérables à Canot, des rires d'enfants énergiques et curieux fusent. Nous y recueillons les impressions de quelques-uns sur l'année écoulée et leurs attentes pour la prochaine.

«Ce que j'ai préféré cette année, c'est pour notre fête !», s'exclame Thanveer Pubon, 12 ans, les yeux pétillants de joie. «On a dansé et chanté, et passé de bons moments avec les amis de Planète enfants !» Celui qui entamera sa Form II au collège New Eton l'an prochain garde en mémoire d'autres moments agréables. «J'ai aussi reçu un ordinateur portable, ce qui m'a beaucoup aidé. Grâce à Miss Magali et à Planète enfants, beaucoup ont pu réussir car ils nous ont poussés dans nos études.» Thanveer reconnaît qu'en sus du divertissement, l'éducation joue un rôle très important dans la vie. «C'est pour cela que je souhaite m'appliquer dans mes études pour devenirmédecinplus tard et aider les gens souffrants.»

Son amie Shaina Jeetoo, neuf ans, ajoute : «Moi, j'ai préféré le jour où ma maman a trouvé un bon travail dans une école pour enfants à besoins spéciaux grâce à Planète enfants. Maintenant, elle parvient à améliorer nos conditions de vie. Autrefois, notre maison était délabrée et maintenant, on a réussi à la faire retaper !» Elle rêve aussi de devenir médecin pour soigner ceux qui ne peuvent pas se permettre des soins médicaux. Tout comme Shaina, le parcours d'Emilie Deliot n'a pas été de tout repos. «Étant lente à l'apprentissage, ma maman a eu beaucoup de difficultés à trouver une école adaptée à mes besoins. Mais heureusement, avec l'aide du directeur de la Special Education Needs Authority, on a pu trouver une école et je suis heureuse», confirme-t-elle.

Malgré les défis, des enfants partagent leur succès de l'année écoulée. Vikesha Pandhoo, 12 ans, a réussi aux examens du Primary School Achievement Certificate et ira au collège. Ses résultats font la fierté de ses parents. Mais sans l'aide de Miss Magali, Vikesha affirme qu'elle n'y serait pas parvenue. «Je me suis beaucoup améliorée avec l'aide de Miss Magali.» Depuis deux ans qu'elle a intégré Planète enfants, elle n'a jamais raté les deux sessions hebdomadaires. «Je souhaite que Planète enfants continue à oeuvrer pour aider les enfants et que ma famille reste unie», ajoute la pré-adolescente.

En parlant de l'année à venir, les yeux des enfants s'illuminent d'excitation. «J'espère que tous les enfants abandonnés pourront trouver une famille qui les aimera !», déclare Émilie. Car cela a été son cas. En effet, abandonnée par sa mère biologique et placée dans un foyer de la Child Development Unit, elle a été adoptée à huit mois par Magali Deliot. Aujourd'hui, elle est heureuse d'avoir une famille qui l'aime. Thanveer partage son espoir : «J'aimerais que le coût de la vie baisse car mes parents ont du mal à joindre les deux bouts.» Vikesha, souhaite «que Planète enfants continue à oeuvrer pour aider les enfants et que ma famille reste unie». Idem pour Shaina, qui souhaite que Planète enfants continue ses activités afin qu'elle puisse s'épanouir tant sur le plan personnel qu'éducatif.

Magali Deliot, gérante depuis 2016 de Planète enfants, est très fière des 23 enfants fréquentant le centre aménagé à Canot, qui oeuvre pour les aider à avancer au niveau éducatif et à sortir de la misère. «Ces enfants, âgés de sept à 18 ans, se donnent à fond pour réussir dans la vie», confie-t-elle.