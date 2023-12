Ile Maurice: Jusvick Beegoo, un Père Noël adolescent porteur de bonheur et de joie de vivre

À seulement 18 ans, Jusvick Beegoo de Quatre-Bornes incarne la joie de vivre en tant que jeune animateur. Étudiant en «Higher School Certificate» (HSC) à la Full Day School, baptisée «Samputh Secondary School», il partage le bonheur avec sa famille, ses amis et son audience.

Au sein de sa famille, Jusvick vit avec sa mère, Anoushka Beegoo, son père, Bunty Beegoo, et son grand frère âgé de 24 ans. Ensemble, ils dirigent l'entreprise Anoushka Face Painting & Clown Entertainment. Spécialisés dans l'animation de fêtes d'anniversaire et d'autres événements spéciaux, ils offrent des forfaits comprenant la piñata, les costumes, et bien sûr, le clown. Anoushka excelle dans l'art de la peinture faciale, transformant les enfants en personnages tels que Pumba, Batman, la Reine des Neiges, et même les adultes en zombies, vampires et momies pour Halloween.

Depuis très jeune, Jusvick baigne dans le monde de l'animation avec ses parents, qui lui ont transmis toutes les compétences nécessaires avant qu'il ne commence son propre parcours. Ses premiers pas sur scène en tant que clown étaient à huit ans lors d'un événement, où il a diverti le public pendant une heure et demie aux côtés de son frère. Son rôle d'animateur consiste à éviter que le public ne s'ennuie et à interagir avec eux à travers des animations. À l'école, ses amis le surnomment le «class clown», reflétant sa capacité à apporter la joie dès qu'il entre dans une pièce.

En tant que clown, Jusvick comprend l'importance de s'adapter aux circonstances. Il change de ton, de voix, et même de personnalité pour interagir avec le public. Ce personnage fait désormais partie intégrante de sa vie, et il jongle habilement entre ses études et son rôle d'animateur, trouvant le timing parfait pour assumer ses responsabilités. «Depuis tout petit, j'ai constaté que ce personnage fait partie de moi. J'ai appris à ne pas avoir peur de parler aux gens et à prendre la parole devant un grand public.»

Cela fait trois ans qu'il endosse le costume du Père Noël, soulignant les différences entre ce rôle et celui de clown, et comment il fait pour les intégrer. «Quand je suis un Père Noël, j'essaie d'imaginer comment mon père fait et cela m'aide. Je me mets à la place d'une personne âgée. Je regarde aussi des vidéos du Père Noël sur YouTube. J'apprends des dialogues ou même comment agir avec des enfants aussi. Car ce sont les enfants qui sont les plus concernés.»

«Quand tu es un Père Noël, il faut gérer avec tous les types d'enfants. Ils y a ceux qui aiment le Père Noël et d'autres non. Souvent, des enfants viennent nous taquiner mais il faut rester professionnel et essayer de les faire aimer le personnage. Je sais comment me comporter avec ces enfants qui ont une frayeur dans leur tête. Il faut se montrer calme et toujours joyeux. C'est aussi une façon de me défouler avec des enfants. Je me sens comme une 'star' quand ils viennent faire des photos avec moi. C'est un honneur pour moi», souligne le jeune Père Noël.

Le métier d'animateur, selon Jusvick, demande du courage et la capacité à communier avec le public, en particulier les enfants. Cependant, il voit cela comme une opportunité de vivre sans stress et de maintenir la joie dans sa vie. Il croit fermement que c'est un métier d'avenir, un talent que beaucoup possèdent, mais hésitent à exploiter par peur du jugement des autres.