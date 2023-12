Algérie: Biskra - Ouverture d'une nouvelle agence du CPA à Zeribet El Oued

BISKRA — Une nouvelle agence du Crédit populaire algérien (CPA) a été ouverte dimanche dans la ville de Zeribet El Oued dans la wilaya de Biskra en présence des cadres de la banque et des autorités locales.

L'ouverture de cette agence relevant du groupe d'exploitation de Batna vient consolider la présence de cette banque dans cette région aux multiples potentialités pour contribuer à l'élargissement des services bancaires et soutenir le partenariat financier avec les investisseurs, a affirmé à l'occasion, Ali Kadri, directeur général du CPA.

Cette nouvelle agence oeuvrera à assurer des services financiers de qualité et proposera également des services variés de la finance islamique pour les différentes catégories de clients particuliers, professionnels et entreprises conformément aux principes de confiance et de partenariat fructueux, a ajouté M. Kadri.

Le responsable du CPA a fait état aussi de l'ouverture de 20 espaces numériques et de la rénovation des appareils de distribution automatique de billets de banque pour faciliter davantage les services aux citoyens.

En compagnie du groupe des banques publiques, le CPA a également ouvert des succursales dans plusieurs pays africains dont la Mauritanie et le Sénégal et prochainement en Côte-d'Ivoire en vue de mettre en place un climat favorable aux investisseurs algériens et leur permettre d'élargir leurs activités à l'extérieur du pays, a assuré le même responsable.