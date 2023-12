Afrique du Nord: La 5ème édition de la Conférence internationale des technologies avancées pour l'humanité, un engagement commun pour le progrès scientifique au Maroc

Rabat — La 5ème édition de la Conférence Internationale des Technologies Avancées pour l'Humanité (ICATH) se déroulera les 25 et 26 décembre à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR).

Organisée par l'Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), en partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR), l'Institut National des postes et des Télécommunications (INPT), l'Institut National des Statistiques et d'Economie Appliquée (INSEA), la Faculté des Sciences de Rabat (UM5-FSR) et l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Kénitra (ENSAK), sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique au Maroc, cette conférence sera un forum d'échange de connaissances, où des chercheurs, des experts et des innovateurs du monde entier peuvent présenter leurs découvertes les plus récentes et discuter des défis et des opportunités associés à l'utilisation des technologies avancées au service de l'humanité, indique un communiqué des organisateurs.

Depuis sa première édition, l'ICATH s'est imposée comme un rendez-vous incontournable de l'innovation et de l'excellence scientifique au Maroc. Cette année, l'EMSI et ses partenaires s'engagent à promouvoir l'échange de connaissances, la collaboration interdisciplinaire et le développement de solutions technologiques avancées pour répondre aux défis actuels et futurs.

%

"La 5ème édition d'ICATH représente un jalon majeur dans notre engagement en faveur de l'avancement scientifique au Maroc. L'EMSI est honorée de contribuer à cet événement prestigieux, démontrant ainsi notre détermination à soutenir et à promouvoir l'excellence en matière de recherche et d'innovation", indique Mohamed Essaidi, Directeur général de l'EMSI, cité par le communiqué.

L'ENSMR, en tant que co-organisatrice, souligne l'importance de la coopération entre les institutions académiques et le secteur public pour catalyser le développement technologique et scientifique au Maroc.

"Cette conférence reflète notre engagement commun envers la recherche avancée et les technologies innovantes. Nous sommes convaincus que la collaboration entre nos institutions contribuera à l'émergence de solutions novatrices pour les défis de notre époque", affirme Omar Oussouaddi, Directeur de l'ENSMR.

Pendant les deux jours de l'événement, plusieurs thématiques captivantes seront explorées, couvrant des sujets tels que "Vers des technologies d'IA éthiques, responsables et durables: études de cas pratiques, défis et opportunités dans le monde réel", ainsi que "Leçons tirées des séismes en Turquie et au Maroc : feuille de route pour la conception de logements abordables à consommation énergétique nette zéro".

De plus, l'événement abordera les "Avancées de pointe dans la production d'énergie verte éolienne et océanique", offrant ainsi un forum dynamique pour la discussion approfondie et la collaboration entre les experts et les participants. Ces sessions thématiques promettent d'explorer des perspectives novatrices et de proposer des solutions concrètes pour les défis contemporains liés à l'éthique de l'IA, à la conception de logements durables et à la production d'énergie verte, conclut le communiqué.