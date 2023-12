Afrique de l'Ouest: Accès à l'Océan Atlantique, une Initiative Royale pour une transformation structurelle des économies des pays du Sahel (Site électronique)

Rabat — L'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique s'inscrit dans la continuité des efforts du Royaume en faveur d'une Afrique prospère et offre des opportunités inédites pour renforcer l'intégration et la coopération régionales, tout en assurant "une transformation structurelle des économies des pays sahéliens", souligne le journal électronique "Madar21".

L'implémentation de l'Initiative Royale privilégie une approche novatrice et intégrée avec pour objectif de renforcer la stabilité et la sécurité de toute la région, précise "Madar21", ajoutant qu'elle constitue une plateforme novatrice pour réaliser le décollage économique du Royaume via sa façade atlantique, tout en prenant en considération le voisinage qui inclut non seulement la Mauritanie et le Sénégal, mais aussi les pays du Sahel qui ont pris part à la réunion ministérielle de coordination, tenue samedi dernier à Marrakech (Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad).

Le journal électronique note, en citant des "sources informées", que les objectifs du Maroc, s'agissant des pays du Sahel, ont déjà été, en grande partie, atteints avec les voisins du Sud, particulièrement la Mauritanie, avec laquelle des relations économiques fructueuses se sont développées, notamment à travers les échanges commerciaux entre les ports d'Agadir et de Dakhla et celui de Nouadhibou.

"La Mauritanie et le Sénégal n'ont pas assisté à la réunion de Marrakech en raison de leurs positions géographiques différentes de celle des pays du Sahel n'ayant pas accès à l'Atlantique", expliquent les sources informées de "Madar21", précisant que "ces deux pays sont fortement impliqués dans la stratégie Royale qui les intégrera dans la nouvelle dynamique que connaîtra la région".

La Mauritanie et le Sénégal entretiennent des relations privilégiées avec le Maroc et auront une présence significative dans le cadre de l'Initiative Royale pour renforcer l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, souligne la même source.

L'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique dispose du potentiel nécessaire pour libérer les grandes capacités des partenaires côtiers, accélérant ainsi la croissance et le développement durable et inclusif des économies régionales, estime le président du Centre Marocain d'Études Stratégiques et des Relations Internationales, Mohsen Ndoui, cité par le journal électronique.

Cette Initiative stratégique contribuera donc au "décollage d'une Afrique nouvelle, forte et audacieuse, capable de défendre ses propres intérêts et d'exercer une influence sur la scène internationale", ajoute-t-il.

A l'image de la façade méditerranéenne, la façade atlantique du Royaume représente la porte de l'Afrique, ainsi qu'une fenêtre ouverte sur l'Amérique via l'investissement dans divers projets Atlantique-Africains, en particulier le gazoduc Maroc-Nigeria, considéré comme un projet d'intégration régionale, du décollage économique conjoint et de la promotion de la dynamique de développement le long de la bande atlantique, précise M. Ndoui.