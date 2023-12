Ile Maurice: Cinémas - Ciel radieux pour les salles obscures

L'année 2023 s'est bien comportée sous les feux des projecteurs. Que ce soit chez les cinémas Star ou chez MCine les bonnes performances annoncent plusieurs projets dans les salles.

Salles MCine : Ouverture en avril 2024 au Tribeca Mall

Un peu comme les films de Noël et leur feel good factor, chez MCine, les nouvelles sont à la fois positives et nombreuses. Avec satisfaction, Rajesh Callicharan, directeur de Mont Ida Films et gérant des salles MCine note une amélioration de «5 % à 10 %» dans le taux de fréquentation des salles obscures. «C'est en partie dû à la levée des restrictions sanitaires. Nous avons dépassé le niveau de fréquentation d'avant la pandémie en 2019.»

L'autre raison majeure, c'est évidemment les films à l'affiche qui attirent les foules. Le dernier en date est Animal, film bollywoodien avec Ranbir Kapoor, Anil Kapoor et Bobby Deol, entre autres. En cette période de fêtes, le cinéphile a le choix entre Aquaman et le royaume perdu avec Jason Momoa et Dunki, une autre superproduction indienne, avec Shah Rukh Khan. «Nous avons des exclusivités, par exemple avec Warner Bros.»

Si les films bollywoodiens sortent simultanément en Inde et à Maurice, pour certains films américains, «ils sortent chez nous deux jours avant la sortie aux States». Rajesh Callicharan cite l'exemple d'Aquaman et le royaume perdu, en salle à Maurice le mercredi 20 décembre. «En Amérique c'est sorti le vendredi 22 décembre. C'est aussi sorti deux jours avant en France. Nous profitons de nos partenariats pour rendre ces sorties en avance possibles.»

%

Les films bollywoodiens qui ont attiré le plus de monde chez MCine cette année sont des blockbusters avec à chaque fois King Khan en tête d'affiche. Il y a eu Pathaan, sorti en janvier. Puis, Jawan, qui était en salle à partir de septembre. «Ce film est resté trois mois à l'affiche.» Selon Rajesh Callicharan, «il y a maintenant un marché pour les films dans des langues régionales indiennes, comme le tamoul ou le télougou».

(En janvier 2023, «Pathaan» avec l'incontournable SRK a attiré les cinéphiles mauriciens.)

Pour ce qui est des films américains, Mission Impossible: Dead reckoning partie 1 est parmi les films ayant attiré le plus de public. Qu'en est-il du développement des salles MCine ? Rajesh Callicharan signale que trois salles additionnelles - qui s'ajoutent aux trois salles qui tournent depuis juillet de cette année - sont actuellement en phase de test à Trianon. Elles seront pleinement opérationnelles dans les jours à venir. «Dimounn viv avek sinema. C'est un secteur en progression constante», affirme, optimiste, le directeur de Mont Ida Films. Même si les cinéphiles sont aussi abonnés à divers services de streaming qui permettent de regarder du contenu sur le téléphone portable, «on ne peut pas comparer cela avec le cinéma. Ce n'est pas la même expérience. Nous avons la 3D, le grand écran, le système Dolby Atmos (NdlR, technologie de son surround) dans nos nouvelles salles. C'est la technologie qui prédomine dans le monde entier. À domicile, ce serait bien difficile pour un cinéphile de reproduire ce type d'atmosphère».

Durant l'année écoulée, MCine Curepipe (l'ex Novelty) a été partiellement en travaux. Le chantier n'est pas encore terminé. Mais Rajesh Callicharan travaille déjà sur un autre gros projet : l'installation de MCine au Tribeca Mall. Il prévoit l'ouverture des salles pour «avril 2024». La construction des «sept salles a déjà commencé». L'offre sera «différente chez Tribeca Mall. Nous prévoyons par exemple une salle VVIP, avec des fauteuils inclinables et une capacité de 52 personnes». Pour que ces cinéphiles privilégiés profitent du luxe d'avoir de l'espace. «Le prix du ticket de cinéma pour cette salle n'est pas encore fixé.» Cette nouvelle adresse va s'ajouter aux salles MCine à Port-Louis, Trianon, Curepipe et Flacq.

Cinémas Star : Début des projections de films bollywoodiens en 2024

«Le cinéma a repris ça c'est sûr», affirme Eric Koenig, directeur des cinémas Star. «Les gens ont besoin de ssortir ; ils ont besoin de distractions saines.» Il confirme que le niveau de fréquentation dans les cinémas Star «commence à revenir au même taux que celui d'avant la pandémie».

(«Jawan» avec Shah Rukh Khanest resté trois mois en salles chez MCine.)

Parmi les films qui ont les mieux marché dans les cinémas Star, Eric Koenig cite Hunger Games: La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur sorti le mois dernier ou encore Fast and Furious X sorti en mai. Au cours des semaines écoulées, le film La tresse de Laetitia Colombani, sorti fin novembre, a lui aussi attiré du monde dans les cinémas Star. Le responsable de salles souligne que «les films d'horreur aussi ont fait venir pas mal de public, surtout les jeunes qui adorent ce genre de productions». Les longs métrages animés, «pendant la période de battement», ont aussi bien marché, selon lui. La couleur de 2024 dépendra des blockbusters qui sortiront.

L'an prochain, les cinémas Star «comptent se lancer dans le marché des films indiens, avec le soutien d'un partenaire sud-africain». Avec des salles à Bagatelle, Port-Louis et Grand-Baie, les cinémas Star veulent se rapprocher davantage du public.

Eric Koenig prévoit également une rénovation des salles qui se trouvent au Bagatelle Mall. «Il ne faut pas croire que c'est un métier facile. Il demande beaucoup de persévérance. Le soleil brille pour tout le monde.»