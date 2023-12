Tunisie: Concert pédagogique de Beit El Malouf - Intelligent, utile, instructif et ludique

La musique traditionnelle en héritage, une belle idée pour la meilleure des transmissions.

L'éducation dès le jeune âge est comme une gravure sur la pierre, une phrase d'une grande éloquence sur laquelle «Beït El Malouf» s'est appuyée pour créer ce concert pédagogique présenté dans le cadre des Journées culturelles destinées aux enfants, «Les Oiseaux de l'Opéra», organisées par l'Opéra du Théâtre de Tunis.

Il s'agit d'un spectacle musical pédagogique destiné aux enfants, supervisé par le maestro Makram Lansari au violon, avec la participation de sept musiciens : Ibrahim Riahi aux instruments de percussion, Mohamed Ben Abdelkader Belhaj Kacem au tar, Chokri Chammakhi au Nagrat, Hichem Chichti au rabeb, Hichem Ben Omar au oud et Walid Hammami au cello.

Le public qui a assisté à ce spectacle a apprécié le jeu de ce takht traditionnel et a découvert les particularités artistiques de la musique tunisienne et ses styles et instruments distinctifs. Le spectacle était divisé en deux parties : une partie pratique, au cours de laquelle une brève présentation artistique d'une durée de 20 minutes a été présentée, qui comprenait un groupe de mélodies dans «Basharaf Nairz» et des interprétations dans le «Tabaa al-Hassein», dont «Akbala al badrou alayna», «Koumou wa andhirou» et «Al kawnou ila jamalikom».

La deuxième partie du concert était consacrée à la pédagogie et la théorie, dans laquelle Makram Lansari a présenté la composition du takht tunisien traditionnel, avec des exemples concrets proposés au oud tunisien, au rabeb, au ngharat et au tar tunisiens, présentés par les instrumentistes chevronnés de Beït Al-Malouf.

Parce qu'il s'agissait avant tout d'une présentation pédagogique, le public a été impliqué et a pu poser une série de questions, qui tournaient toutes autour de la différence entre le oud tunisien et le oud oriental, et entre les instruments à cordes et à percussion et les caractéristiques de chaque instrument dans le takht tunisien traditionnel.

Les enfants n'ont pas non plus hésité à poser leurs questions amusantes, quant au costume traditionnel choisi par les musiciens, les cordes du oud, et d'autres questions spontanées qui ont été bien accueillies par les membres de Beït El-Malouf.

Le «Concert pédagogique» de Beït El Malouf a fait découvrir au public, notamment aux enfants, les particularités artistiques de la musique traditionnelle tunisienne dans la forme et le contenu, et les a initiés aux instruments traditionnels tunisiens en voie de disparition, tels que le rabeb, le nagrat et le oud tunisien.

Quand les enfants interagissent avec la musique traditionnelle tunisienne, cela ne peut être qu'intelligent, utile, instructif et ludique.