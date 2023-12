Tunisie: Parc Ennahli, à l'Ariana - Un site laissé à l'abandon !

En dépit de ses énormes potentialités environnementales et écologiques, le parc Ennahli a désormais besoin d'un vrai relooking. Sinon, ce site serait, hélas, voué à l'abandon.

«Un acquis environnemental et écologique inestimable», jubilait-on comme un seul homme au lendemain de l'ouverture du Parc Ennahli, à l'Ariana, ou « Montazah Ennahli», pour ses fidèles randonneurs, dans les années 90.

Ce n'est plus qu'un souvenir !

Inauguré, en grande pompe, il n'a pas tardé à devenir, tant pour les cités avoisinantes que pour les établissements scolaires et les ONG, une destination privilégiée qui offrait, il est vrai, tous les ingrédients d'une belle évasion à travers les immenses étendues de verdure, les sentiers forestiers et l'inévitable parcours de santé. Y étaient organisés fréquemment des excursions scolaires, des concerts, des expositions, des séminaires...

Bref, tout y marchait comme sur des roulettes, au grand bonheur des enfants, des familles et, bien sûr, des écolos dont certains affluaient des quatre coins de la république et même de l'étranger. Hélas, les années de gloire ne sont plus qu'un souvenir. En voilà le revers de la médaille.

En effet, le site a aujourd'hui pris un sacré coup de vieux, comme en atteste l'état lamentable dans lequel se trouvent les chaussées, les bâtiments et les cages des animaux. Même constat amer pour les aires de jeu pour enfants aux équipements de plus en plus usés, voire quasiment impraticables et donc dangereux pour nos gosses. Tout cela évidemment à cause du manque d'entretien et de suivi. Et quand on descend si bas, on ne peut que payer une lourde facture, avec une chute vertigineuse du nombre des visiteurs. Parmi ceux-ci, seuls les amateurs de la marche matinale et du jogging sont restés fidèles au site.

Un plan de sauvetage ?

Dès lors, il est souhaitable de voir les autorités compétentes dont justement le gestionnaire du parc, en l'occurrence l'Agence nationale de la protection de l'environnement (Anpe), s'empresser de concocter un plan de sauvetage en bonne et due forme. Celui-là même qui consiste essentiellement en le lancement de travaux de réaménagement et de rénovation touchant tous les composants du parc.

L'idéal serait d'y ajouter un plus, avec la mise en place d'aires de jeu supplémentaires, l'ouverture d'un nouveau café-restaurant et l'augmentation du nombre (actuellement très réduit) des espèces animaliers exposés aux visiteurs. C'est seulement, faut-il le souligner, en réagissant de la sorte qu'on pourra redorer le blason du Parc Ennahli. A bon entendeur...