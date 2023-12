Tunisie: Hand - Moncef Oueslati tire sa révérence - Adieu l'ami !

Un ami commun nous avait appris qu'il était fatigué. Mais en le contactant pour avoir de ses nouvelles, comme d'habitude il s'est montré courageux : «Je vais bien. Cela va passer».

Et voilà qu'il nous quitte. Il quitte sa famille pour laquelle il s'est tant dévoué, ses amis qui l'apprécient, puisque c'est le genre qui aime exprimer ses sentiments et ne refuse jamais d'offrir son aide. Moncef Oueslati, nous l'avions connu à Khaznadar. Il gardait les bois de l'équipe juniors du Lycée et, bien entendu, ceux de son équipe le Club Athlétique du Gaz. Il était doté d'un courage inouï, ce qui lui permettait de sauver des situations absolument incroyables.

La veille d'un match important de coupe de Tunisie, les «ténors» s'étaient absentés. Il a été décidé de les remplacer par toute une flopée de jeunes : feu Ben Moussa, Segni, Hammou, et, bien entendu, Moncef Oueslati qui jouait pour la première fois avec les séniors.

Ils purent battre la grande équipe de l'Asptt et ce fut la découverte et l'éclosion de toute une génération de jeunes joueurs qui allait jouer les premiers rôles, aussi bien au niveau national qu'international, avant d'être dissoute et dont les meilleurs éléments ont rejoint le Club Africain.