Afrique: Hand - CAN 2024 au Caire - Calés sur les starting-blocks

Les handballeurs tunisiens, qui viennent d'entamer le premier stage de Monastir, sont dans les premières longueurs d'un parcours préparatif chargé.

Plus que quelques jours pour que les joueurs appelés à prendre part à la CAN 2024, qui aura lieu au Caire, calent leurs jambes sur les starting-blocks. Ce sera le coup d'envoi d'une préparation qui devrait aboutir à une compétition qui ne manquera pas d'être haletante pour bien des fans de la petite sphère.

En effet, l'équipe de Tunisie aura à coeur de faire oublier sa dernière piètre sortie au dernier Mondial. Bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis et cette réapparition sera pour le compte de la qualification pour les Jeux olympiques de Paris. Conformément à la réglementation en vigueur, les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. Les 3e et 4e disputeront la Coupe du Président.

La nation, sacrée championne à l'occasion de cette 26e édition du Championnat d'Afrique de handball, sera qualifiée directement aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le finaliste disputera un tournoi de repêchage en mars prochain.

Les cinq premiers de cette CAN représenteront le continent africain au Mondial 2025 qui sera organisé conjointement par trois pays, la Croatie, le Danemark et la Norvège. Bien entendu, c'est la qualification directe qui nous intéresse. Se limiter à être finaliste et attendre ce tournoi problématique est trop risqué.

Ce qui l'est davantage, c'est de se retrouver face au pays organisateur qui a mis tous les moyens pour se qualifier. Les Egyptiens, complètement mobilisés depuis des mois, ne ratent aucun tournoi et posent leurs valises là où on joue au hand-ball.

C'est dire que ce ne sera pas facile, mais... malgré tout jouable. En dépit de tout, nos joueurs sont mieux armés techniquement. Leur majorité évolue à haut niveau au sein de clubs européens renommés.

22 joueurs à Monastir

Si notre défense tient le coup, ne commet pas de fautes entraînant des expulsions, le coup est dans leurs cordes, à condition bien entendu de franchir le premier tour et ne pas se laisser surprendre par des formations africaines qui ont fait énormément de progrès.

Pour le compte de la dernière phase de préparation pour la CAN 2024, le staff technique national a retenu 22 joueurs pour le stage de Monastir.

Gardiens : Assil Nemli, Mehdi Harbaoui, Yassine Belgaied, Youssef Zayane ;

Ailiers droits : Issam Rezig, Tarek Jallouz ;

Arrières droits : Oussama Hosni, Yassine Ben Salem, Wael Chatti, Anouar Ben Abdallah ;

Ailiers gauches : Ghassen Toumi, Oussema Remiki ;

Arrières gauches : Mosbeh Sanai, Youssef Maaref, Aziz Aidi, Rami Fekih ;

Demi-centres : Abdelhak Ben Salah, Bilel Abdelli, Rayane Zeriat ;

Pivots : Marouène Chouiref, Aziz Ben Hammouda, Islem Jebali

Aziz Aydi (en Serbie), et Rami Fekih (au Qatar).

Dermoul, qui relève de blessure, est appelé à rejoindre ses camarades une fois sa rééducation terminée, tel que nous l'a confirmé le médecin de l'équipe nationale le docteur Mondher Mbarek. Les internationaux tunisiens enchaînent demain avec un second stage à Monastir et deux tests (jeudi et vendredi) contre la sélection B à la salle Mzali. La suite du programme de préparation est comme suit :

- Du 2 au 7 janvier un stage avec une participation au tournoi international de France et un test amical contre la sélection française le 4 janvier à Nantes puis contre le Bahreïn le 6 janvier.

- du 10 au 14 janvier un stage à Hammamet avec deux matches amicaux contre la Guinée le 11 janvier et face à l'Algérie le 13 janvier. Les deux rencontres se joueront à 18h00.

L'équipe nationale s'envolera à la fin de cette préparation pour Le Caire le 15 janvier.

Le 17 janvier 2023 à 11h00 (heure tunisienne) Tunisie-Kenya

Le 19 janvier 2023 : Tunisie-Nigéria à 19h00

Le 21 janvier 2023 Tunisie-Angola à 19h00