Sénégal: Message de noël 2023 - L'Eglise prêche pour un Sénégal de justice et paix

La communauté chrétienne a célébré Noël hier, lundi 25 décembre 2023. Cette fête de la Nativité, commémorant la naissance à Bethléem, localité située en Cisjordanie occupée (Palestine), de l'enfant Jésus, a été une occasion pour l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, d'appeler les fidèles à la promotion d'un pays «de justice et de paix». C'était lors de la veillée de Noël, dans la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar où plusieurs fidèles ont pris part à la messe du dimanche. Déjà, la veille, lors de son traditionnel message de Noël, l'archevêque de Dakar a apporté des éclairages sur la décision du Vatican «autorisant la bénédiction des couples de même sexe».

MONSEIGNEUR BENJAMIN NDIAYE, ARCHEVEQUE DE DAKAR

«Unissons nos cœurs dans la prière, pour l'avènement du prince de paix qu'est Jésus-Christ»

«Puissions-nous actualiser le message du prophète Ésaïe dans notre Sénégal d'aujourd'hui, en accueillant les grâces de sa présence bienveillante, pour parler et agir comme un peuple ardent à faire le bien», a d'emblée prêché l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, à l'endroit des nombreux fidèles réunis dans la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar pour la veillée de Noël, avant-hier dimanche.

%

Le guide religieux a ainsi exhorté les fidèles à travailler à la promotion d'un pays «de justice et de paix», de «promotion et [de] respect du bien commun». Et d'ajouter : «Unissons nos cœurs dans la prière, pour l'avènement du prince de paix qu'est Jésus-Christ», leur a-t-il recommandé dans son homélie ; rapporte APS.

L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui rappelle que la nuit de Noël marque l'accomplissement des promesses divines, n'a pas manqué d'avoir une pensée pieuse pour les populations du Moyen-Orient qui n'avaient pas le cœur à la fête, à cause de la guerre que mène Israël contre le Hamas, à Gaza (Palestine). «Que ce message angélique essaie encore de frayer un chemin au Moyen-Orient meurtri par des conflits.»

En outre, l'archevêque de Dakar a prié pour la fin du terrorisme et de la guerre dans les pays qui en sont victimes. De même a-t-il souhaité que se répande au Sénégal et ailleurs «une bonne gouvernance messianique, avec le passage des ténèbres à la lumière». Prières formulées à l'occasion de la célébration, par la communauté chrétienne, dimanche et lundi, de la naissance de Jésus-Christ.