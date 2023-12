Tunisie: Djerba - Un jour de fierté dans l'île

Le jour du scrutin a été marqué à Djerba, dans les trois délégations de l'île, Houmet-Essouk, Midoun et Ajim, par un bon taux d'affluence avec un nombre raisonnable de votants qui n'ont pas manqué ce rendez-vous avec les urnes et ont tenu à accomplir leur devoir électoral.

C'est à l'image de la campagne des élections locales qui s'est déroulée dans une belle ambiance de sérénité et sans le moindre incident.

Une campagne basée sur le contact direct des candidats avec leurs votants ,et par l'exposition de programmes qui répondent en majorité aux attentes des habitants.

Les votants de toutes les catégories d'âge presque ont ainsi contribué à la construction de la première pierre de ce bel édifice et de ce long processus qu'est le nouveau modèle de gouvernance locale consacré par la Constitution du 25 juillet 2022. Une journée ensoleillée qui a donné du charme à ce jour historique qui ouvrira la voie à l'instauration d'un mode de démocratie nouvelle, basé sur la proximité et l'implication des régions dans le choix des grandes orientations et des priorités économiques, sociales et culturelles.

Que ce soit avec des circonscriptions ou avec un seul ou plusieurs candidats, ce qui importe le plus c'est la variété et la richesse des projets exposés et la présence à la fin de ce processus électoral de représentants dignes de la confiance placée en eux et fidèles aux engagements et promesses tenues dans la deuxième chambre parlementaire qu'est le Conseil national des régions et des districts.

L'île de Djerba, à l'instar des autres régions et circonscriptions électorales, n'a pas raté son rendez-vous électoral. Faute de statistiques disponibles, on peut dire que même si l'affluence n'était pas record (les électeurs ne se bousculaient pas devant les portes des bureaux), l'essentiel était de réaliser cette première étape.