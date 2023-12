Cote d'Ivoire: Office national de l'eau potable - 31 agents distingués dans l'ordre du mérite ivoirien de la fonction publique

L'Office national de l'eau potable (Onep) a organisé une cérémonie de présentation officielle du 1er prix de l'efficacité du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022, suivie de la présentation du certificat ISO 9001 version 2015 relatif au système de management de la qualité-exigences au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, le jeudi 21 décembre 2023 dans un espace d'Abidjan-Cocody.

Au cours de cette cérémonie, ce sont au total 31 fonctionnaires et agents de l'État de l'Office national de l'eau potable (Onep) qui ont été décorés pour le travail acharné, les efforts et les sacrifices consentis au service de l'État. Pour l'occasion, ils ont été tous élevés dans l'ordre du mérite ivoirien de la fonction publique dont 5 au grade de commandeur, 7 ont été faits officiers et 19 au grade de chevaliers. Aguia Kousso Solange, conseillère technique, représentant la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Ouloto, a affirmé que cette récompense est la reconnaissance de l'État pour le travail abattu durant ces longues années.

« À travers votre abnégation et votre dévouement au travail, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Onep. Vous faites partie de ceux qui ont donné de leur énergie et leur savoir pour le développement de notre pays. Vous êtes une fierté pour notre pays. Ces médailles que vous recevez sont le fruit des efforts et sacrifices consentis au profit de la Côte d'Ivoire. Je vous encourage à poursuivre sur la voie que vous avez déjà tracée. Je tiens à féliciter aujourd'hui votre engagement exceptionnel et vos réalisations remarquables qui sont une source d'inspiration », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Fidèle Béhibro, conseiller technique du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la Salubrité a, au nom du ministre Bouaké Fofana, encouragé les agents de l'Onep dans cette distinction de distribution d'eau potable aux Ivoiriens. « Chers récipiendaires, cette distinction que vous avez reçue, vous la devez à votre qualité professionnelle, votre sens élevé de la citoyenneté et aussi au sacrifice consenti toutes ces années. Sachez que vos efforts, votre persévérance ont été récompensés au plus haut niveau.

Je voudrais vous remercier pour votre contribution à l'accès de tous à l'eau potable », a-t-il laissé entendre. Le président du conseil d'administration de l'Onep, Louis-Kouakou Habonouan est revenu sur les travaux réalisés à l'Onep. C'est pourquoi, il s'est réjoui de cette distinction qui couronne ces nombreuses années de travail. « L'ensemble du personnel de l'Onep travaille d'arrache-pied à faire en sorte que cette entreprise soit non seulement une entreprise de verre mais qu'elle soit alignée sur les normes qualités. C'est pour cela que l'Onep reconduit pour sa deuxième fois sa certification ISO 9001 version 2015. Nous allons continuer à travailler et à garder le cap. Le maillon qui manque à l'appel c'est le projet "Un agent, un toit". Le conseil d'administration veut s'accorder avec la direction générale pour qu'en 2024 , nous puissions concrétiser ce projet », a-t-il promis.

Pita Patrick Théophile, porte-parole des récipiendaires a au nom de ses pairs traduit sa gratitude d'avoir reçu ces médailles. Il a assuré qu'ils travailleront davantage afin de toujours recevoir des récompenses.