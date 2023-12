Tunisie: ESS - Sports de salle - Marouène Garci revient, Monâam Ben Ali s'en va !

Ecarté du groupe la saison écoulée en raison du différend ou plutôt de son «comportement désobligeant» à l'encontre du président de la section volley-ball, Monâam Ben Ali, le volleyeur Marouène Garci, qui jouit d'une popularité remarquable chez le public de l'Etoile, vient de faire son come-back à la suite d'une entrevue avec Othman Jenayah.

Lors de ce rendez-vous, Garci a réitéré son enthousiasme quant à l'idée de réendosser le maillot du club sahélien et mettre son expérience au service de l'équipe dans cette période transitoire sous la houlette de l'enfant du club Walid Abbès. Toutefois, le retour de Marouène Garci a été suivi, 48 heures après, du départ de Monâam Ben Ali, premier responsable de la section volley-ball. A ce sujet, le communiqué publié sur la page officielle de l'ESS évoque des motifs professionnels comme cause de départ de ce dernier.

Toutefois, les proches de la sphère de l'Etoile savent pertinemment que la décision du président de la section volley-ball de l'Etoile de quitter le navire est clairement due justement au retour de Marouène Garci, surtout que les rapports entre les deux hommes sont particulièrement tendus et sont arrivés à un point de non retour. En termes plus explicites, Monâam Ben Ali n'a pas apprécié la décision de gracier le joueur en question.

La section handball à la dérive !

Rien ne va plus au sein de l'équipe de handball de l'Etoile, qui enchaîne les défaites, notamment la dernière en date, essuyée samedi dernier face à l'Espérance Sportive de Tunis sur le score sans appel (24-34), occupant ainsi une piètre 6e place au classement général avec 36 points (18 points d'écart par rapport justement au leader «sang et or»).

Les mauvaises performances des coéquipiers de Issam Rzig sont la résultante d'un cumul de nombreux aléas : situation financière compliquée et des problèmes relationnels au sein du groupe, même entre dirigeants et joueurs, surtout que le président de la section réside en France. Même l'avènement aux commandes techniques d'Anouar Ayed semble ne pas avoir changé la donne.