Angola: Le guitariste Simmons Massini fait ses débuts dans le monde littéraire

Luanda — Le guitariste angolais Simmons Massini a fait ses débuts, vendredi, à Luanda, dans le monde littéraire en publiant son tout premier livre "Casamento - A grande guerra do século XXI" (Mariage - La grande guerre du XXIème siècle).

La publication, la vente et la séance d'autographes de l'oeuvre ont eu lieu au Palácio de Ferro.

"Casamento - A grande guerra do século XXI" a été publié par "Massini Enter" et sa conception a duré deux ans et six mois. Le manuscrit a débuté en 2016, en Floride, aux États-Unis d'Amérique.

Simmons Massini a dédié le livre à la mémoire de son père, Nicolau Manuel, pour l'héritage d'éducation et de mariage solide qu'il a laissé.

S'adressant à la presse, Simmons Massini s'est dit motivé par le fait de voir la société un peu désorientée, avec des situations telles que le manque de respect envers les autorités policières, le manque de compassion des plus âgés vers les plus jeunes et vice versa et la prostitution à grande échelle, représentant ainsi une rupture familiale.

Simmons Massini espère que son livre contribue au sauvetage des valeurs familiales.

Selon lui, "Casamento -- A Grande Guerra do Século XXI" est un livre important qui peut aider à changer le monde.

"C'est une lecture incontournable pour quiconque souhaite créer des familles et des relations plus heureuses et plus saines", a-t-il souligné.

À propos de cette nouvelle carrière, il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un changement, mais plutôt d'une partie de lui-même, puisqu'il se considère comme un artiste avec des compléments de peintures, de gravures et d'arts faits par ses mains.

En 21 chapitres, compris dans 246 pages, l'auteur aborde des sujets tels que "Quand deux personnes se battent, il y en a toujours un troisième qui est content", "La matrice - La racine est la base", "Savoir perdre" , "Défauts compatibles", "Attitudes qui tuent :fierté, manque de culture, machisme..., entre autres sujets. SJ/OHA/LUZ