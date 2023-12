Congo-Brazzaville: Vie des partis - La classe politique appelée à privilégier l'intérieur supérieur de la Nation

Le Premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Pascal Tsaty-Mabiala, au cours d'une conférence de presse animée le 23 décembre, à Brazzaville, a passé en revue la situation politique, économique et sociale du pays, avant de souligner la nécessité pour la classe politique de « prendre du recul pour ne privilégier que l'intérieur supérieur de la Nation ».

Après le tour d'horizon de l'actualité nationale, le chef de file de l'opposition congolaise a estimé que le Congo qui sort progressivement de la crise économique et financière qui l'avait considérablement impacté depuis 2014, mérite encore plus de rigueur dans la gestion et l'assainissement des finances publiques. Il a pris acte des quatre revues réussies des missions du Fonds monétaire international pour la conclusion d'un accord de Facilité élargie de crédit.

« Ces efforts devraient être encouragés et consolidés. Toutefois, l'opposition en général, et l'Upads, en particulier, sont préoccupées par les questions relatives au renforcement de la démocratie, à la préservation de la paix et de l'unité nationale. Le moment est venu de nous mettre au-dessus de nos divergences afin d'offrir au Congo ce qu'il peut avoir de meilleur pour le bien-être de la postérité », a indiqué Pascal Tsaty-Mabiala.

Sur le plan politique, le Premier secrétaire de l'Upads a, par exemple, déploré le fait que certaines recommandations de la concertation politique de mars 2022 à Owando ne sont toujours pas prises en compte par l'exécutif. C'est ainsi qu'il a demandé au gouvernement de commencer à traiter l'ensemble des questions latentes et lancinantes liées à la gouvernance électorale. « Ces questions doivent trouver des solutions de manière consensuelle telle qu'il a été décidé à Owando, notamment en y faisant participer les états-majors politiques », a-t-il souhaité.

Parlant de la décentralisation, l'Upads a suggéré la mise en place d'un cadre permanent de concertation des acteurs concernés, afin, a-t-elle dit, que ce mécanisme puisse apporter de solutions aux problèmes de la population. Elle a également suggéré la prise en main par le ministère délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local des entités placées sous sa tutelle par l'application de tous les textes régissant ce mécanisme en République du Congo ; la création de petites unités de production au niveau local pour accompagner les collectivités locales territoriales dans la réalisation des projets communautaires.

Une grâce présidentielle en faveur des prisonniers et exilés

S'agissant de l'apaisement, de la paix et de la concorde nationale, l'Upads a déploré le fait que certains Congolais sont encore en exil et d'autres privés de liberté. « Le pardon de la République, à travers une grâce présidentielle, est encore possible. Au nom de la cohésion nationale, l'Upads demande très respectueusement au président de la République, garant de l'unité nationale, de prendre cette mesure en faveur des leaders politiques se trouvant soit en prison, soit en exil. L'histoire lui en saura gré et le peuple l'en remerciera », a plaidé Pascal Tsaty-Mabiala.

Sur le plan économique, la principale formation politique de l'opposition estime que les réformes dans le domaine des finances publiques, notamment leur informatisation, attendent d'être appliquées. D'où l'urgence de corriger cette faiblesse structurelle qui fait dépendre l'économie congolaise des contingences extérieures. Pour ce faire, l'Upads sollicite la création d'une banque agricole au profit des coopératives et des petits producteurs ; la réalisation du projet du barrage hydro-électrique de Sounda ; la réfection du Chemin de fer Congo Océan ; le désenclavement de la Likouala.

Au plan social, l'ancien parti au pouvoir propose l'adoption et la publication du plan d'apurement de la dette sociale; la reprise du paiement de la bourse des étudiants à partir du fichier de 2017 ; la prise des mesures d'accompagnement liées à l'augmentation des prix de l'essence et du gasoil à la pompe.

La conférence de presse marquant également la rentrée politique de l'Upads, Pascal Tsaty-Mabiala a abordé la question de la campagne d'adhésion et d'enrôlement des militants qui se déroule actuellement. Selon lui, le défi à relever reste la reconquête du niveau de l'Upads des années 1992. « Cette campagne a le mérite d'être une toute première expérience depuis la création de l'Upads et a vocation à connaître le nombre des militants en vue de constituer notre base de données. Le parti veut rajeunir ses rangs pour plus de vigueur et de dynamisme », a conclu le Premier secrétaire de l'Upads.