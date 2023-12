Angola: L'INALUD déconseille la consommation excessive de boissons alcoolisées

Ondjiva (Angola) — Le représentant de l'Institut National de Lutte contre les Drogues (INALUD), dans la province de Cunene, Pedro Mendes, a déconseillé dimanche, à Ondjiva, la consommation excessive de boissons alcoolisées pendant la période des fêtes.

Dans une déclaration à l'Angop, dans le cadre de la campagne "Noël sans alcool, joyeux Noël", il a appelé à la consommation modérée de boissons alcoolisées, car l'excès est souvent à l'origine de plusieurs cas d'accidents et d'agressions physiques.

Il a expliqué que pendant la période des fêtes, on assiste à une augmentation exponentielle du nombre de boissons alcoolisées proposées, ce qui constitue une plus grande incitation pour les jeunes et les chauffeurs de taxi-moto, d'où la nécessité d'attirer l'attention de la population sur les conséquences d'une consommation excessive d'alcool.

Pedro Mendes a souligné qu'il était essentiel d'avertir les habitants, en particulier les conducteurs de véhicules automobiles, de ne pas conduire sous l'influence de l'alcool, afin d'éviter les accidents de la route.

Il a affirmé que l'objectif de la campagne est de contribuer à réduire les accidents de la route, la criminalité, la violence domestique et les dépenses inutiles qui affectent le bien-être de nombreuses familles.

La campagne, qui se déroule du 2 décembre au 3 janvier, comprend des conférences, des contacts directs avec les citoyens, la distribution de chemises, de casquettes et de brochures contenant des conseils de prévention utiles, les facteurs de risque et les mesures de prévention ainsi que les effets et conséquences des drogues sur l'organisme humain.

L'INALUD a été créé par le décret présidentiel n° 231/13, de décembre, dans le but de promouvoir la mise en oeuvre de politiques intégrées de prévention, de rééducation et de lutte contre les drogues licites et illicites, l'usage nocif de l'alcool et la réduction de la toxicomanie.