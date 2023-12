Sénégal: Recrutement dans la fonction publique - Une nouvelle cohorte de 1060 nouvelles recrues rejoint l'administration

C'est un groupe de 1060 jeunes qui a intégré la fonction publique, après une formation accélérée de 15 jours au Centre National de Formation et d'Action de Rufisque (CNFA). La formation a été clôturée vendredi, en présence de la tutelle. Ces jeunes ont été initiés, pendant cette période d'immersion aux techniques de rédaction administrative et à la déontologie de l'administration. Ils seront ainsi prêts à intégrer les différents services de l'administration au niveau des ministères.

Présent à la cérémonie de de fin de formation, le ministre de la Fonction publique a souligné que cette nouvelle cohorte va permettre de satisfaire un double objectif. «Cette formation aura été pour plus de 1000 recrues une porte d'entrée dans la mission sacerdotale consistant à incarner et à développer la culture du service public. Ce moment constitue une double réponse à deux préoccupations essentielles du cadrage de notre politique nationale, le plan Sénégal émergent. D'abord la création d'emploi pour les jeunes, ensuite la formation du capital humain», a noté Galo Bâ.

Pour le ministre, la formation devrait permettre aux nouvelles recrues de prendre conscience des exigences de la fonction publique et de connaître la déontologie et le devoir de réserve, liés à leur fonction. «L'objectif visé est que les nouvelles recrues prennent connaissance de l'état et de ses exigences, mais aussi de la culture et des valeurs de notre administration, des futures relations de travail et la prise en compte des usagers du service public et de leur responsabilité en tant qu'agent du service public», a-t-il souligné.

Gallo Bâ a demandé aux jeunes d'observer strictement les exigences du service public, au service des citoyens. «Vous avez eu le privilège d'être recruté dans la fonction publique, la contrepartie, ce que l'état attend de vous c'est d'avoir un comportement exemplaire aussi bien, au niveau de l'administration qu'en dehors. L'administration sénégalaise de demain ne sera que le résultat de ce que vous nouveaux agents en ferez», leur a-t-il dit.